Rugpijn? Deze yogaposes helpen je bij een betere houding

16u57 3 Thinkstock Fit & Gezond Je hangt een hele dag gebogen over je computerscherm, en thuis plof je gelijk weer in de zetel. Het mag dan wel lekker comfortabel zijn, goed voor je rug is dat niet. Merk je dat je de laatste tijd wat last hebt van je rug? Deze yogaposes kunnen soelaas bieden.

Deze poses zorgen niet alleen voor een broodnodige stretch van je arme spieren, ze kunnen ook je zithouding zelf verbeteren. Hup, op zoek naar dat yogamatje en beginnen maar!

Fit & Gezond De Berg

Goed nieuws: moeilijk zijn deze yogahoudingen niet. Al wil dat niet zeggen dat je er je aandacht niet moet bijhouden. Neem bijvoorbeeld de Bergpose: alles wat je moet doen is simpelweg recht staan. Maar daar komt meer bij kijken dan je denkt.

Wanneer je in de houding gaat staan, zorg er dan voor dat je je staartbeentje naar voren kantelt, en dat je schouderbladen ontspannen zijn. Beeld je in dat er een denkbeeldig touwtje van de kruin van je hoofd naar het plafond loopt, dat je zachtjes omhoog trekt.

De Boom

De echte uitdaging van deze houding is je balans bewaren, en de enige manier om dat te doen is door je ruggengraat mooi recht te houden. Zorg dat je rustig ademt, en hou je handen alsof je in gebed bent. Duw je duimen zachtjes tegen je borst om je ademhaling te voelen.

Heb je moeite om je evenwicht te behouden? Probeer dan te focussen op een object in de verte. Adem langzaam in en uit, en zorg dat je je ruggengraat met iedere ademhaling een klein beetje oprekt.

De Voorwaartse Buiging

Ga niet meteen voorover buigen, maar neem even de tijd om te verzekeren dat je ruggengraat mooi recht is, en je rug vlak. Hou dat zo terwijl je naar voren buigt.

Merk je dat je hamstrings tegenspartelen? Ga dan zachtjes door de knieën voor een iets minder belastende variant van deze houding. Je kan je bovenlichaam ook altijd op je dijen laten rusten voor een meer ontspannen gevoel.

De Neerwaarts kijkende hond

Voor de Neerwaarts kijkende hond heb je kracht nodig, maar ook flexibiliteit en stabiliteit. Drie dingen die je ook nodig hebt in het dagelijkse leven voor een goede houding.

Spreid je vingers zodat je handoppervlak vergroot, daardoor worden je polsen minder belast. Probeer om je hielen plat op de mat te houden, maar laat je niet ontmoedigen wanneer dat niet meteen lukt. Trek je navel zachtjes naar binnen, waardoor je hele lichaam zachtjes uitgerekt wordt.

De Opwaarts kijkende hond

Deze pose is ideaal om je borst uit te rekken, een mooie manier om tegengewicht te bieden aan die voorovergebogen houding waar we dag in dag uit in zitten. Deze pose is ideaal voor mensen met een computerjob, en verzacht de spanningen in je nek en rug.

Wanneer je je bovenlichaam van de grond tilt, zorg dan dat je mooi voor je uit kijkt, om je nekspieren zo weinig mogelijk te belasten. Voel bij iedere ademhaling hoe je lichaam in evenwicht is, wanneer je uitademt probeer je keer op keer een klein beetje dieper in de pose te zakken.

