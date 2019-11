RSV-infectie in opmars bij kinderen: dit moet je weten over het virus Timon Van Mechelen

21 november 2019

14u53 2 Fit & Gezond RSV is momenteel aan een fikse opmars bezig bij kleine kinderen. Dat bevestigt ook dr. Heidi Schaballie, pediatrisch longarts aan het UZ Gent. De infectie verdwijnt in principe vanzelf, maar leidt bij 1 op de 10 geïnfecteerde zuigelingen tot een ziekenhuisopname. Zoals bij het zoontje van sportjournalist Karl Vannieuwkerke, die er net nog een emotionele post op Instagram over schreef. Hoe herken je het en kan je het op een bepaalde manier voorkomen?

De RSV-infectie, of in medische termen het respiratoir syncytieel virus, komt zowel bij kinderen als volwassenen voor in de periode tussen oktober en april en veroorzaakt een ontsteking van de bovenste of onderste luchtwegen. “Vorige maand zagen we de eerste kinderen ermee binnenkomen in het ziekenhuis, deze maand zijn het er al een stuk meer geworden. In tegenstelling tot het griepvirus is RSV vrij onbekend, al worden veel mensen erdoor getroffen”, legt Schaballie uit.

“Bij volwassenen en oudere kinderen die geveld worden door een RSV-infectie uit de ziekte zich vooral in klassieke verkoudheidssymptomen of eventueel een bronchitis. Na zo’n 3 tot 7 dagen verdwijnt de infectie spontaan. Bij kinderen jonger dan 2 jaar, kinderen met een verminderde weerstand of kinderen met een long- of hartkwaal kan het veel meer last opleveren.”

Hoe word je besmet?

“Net omdat RSV zich bij gezonde mensen enkel uit in standaard verkoudheidssymptomen, zijn de meeste zieken zich er niet eens bewust van dat ze door het virus geïnfecteerd zijn. Het bevindt zich in kleine druppeltjes die bij hoesten of niezen in de lucht komen en wordt dus makkelijk doorgegeven via knuffelen, kussen of door besmette personen en voorwerpen aan te raken. Een besmetting voorkomen is dan ook moeilijk, zeker als je kindje naar de crèche of school gaat. Een goede handhygiëne is sowieso aangeraden, en vermijd ook zoveel mogelijk contact met mensen die verkouden zijn. Daarnaast is aangetoond dat baby’s die borstvoeding drinken minder vaak besmet worden en een minder ernstige ziekte doormaken”, aldus Schaballie.

Wat zijn de symptomen bij kwetsbare kinderen?

“Een loopneus, hoesten, niezen, koorts en kortademigheid zijn de meest voorkomende symptomen bij kwetsbare kinderen die besmet zijn. Vooral bij zuigelingen kan het snelle ademen het eten bemoeilijken, wat ervoor kan zorgen dat ze uitgedroogd raken. Het kan ook voor een zuurstoftekort zorgen. Bij ernstige kortademigheid, hoge koorts of moeite met eten en drinken breng je het best een bezoekje aan een arts. Na een kleine week zou er toch zeker verbetering moeten zijn, maar het hoesten kan tot 3 weken aanslepen.”

Kun je RSV behandelen?

“Een vaccin tegen RSV is er (nog) niet en omdat het een virus is, heeft antibiotica geen nut. De behandeling is dan ook eerder ondersteunend. Er kunnen koortswerende middelen worden gegeven, en het is ook belangrijk dat het kind alsnog genoeg vocht binnenkrijgt door het frequenter en in kleinere hoeveelheden te laten drinken of eten. Opname in het ziekenhuis is nodig bij uitdroging voor toediening van vocht via maagsonde of infuus, of indien extra zuurstof moet worden toegediend wegens zuurstoftekort. Een aërosol kan soms soelaas bieden, maar dat werkt zeker niet bij alle patiënten.”

“Er is wel een beschermend middel op de markt waarbij antistoffen tegen RSV worden ingespoten. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, moeten dan 5 maanden op rij tijdens het seizoen een inspuiting krijgen. Wie een hoog risico loopt op een ernstige RSV-infectie, krijgt dit dure medicijn volledig terugbetaald.”