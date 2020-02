Rozengeur en maneschijn: hoe de geur van rozen het makkelijker maakt om tijdens onze slaap bij te leren VW

03 februari 2020

13u58

Bron: mind body green 0 Fit & Gezond Van etherische oliën is bekend dat ze de slaap verbeteren en onze focus verhogen. Nieuw onderzoek toont nu ook aan dat de geur van rozen ons beter zou kunnen helpen onthouden.

Een studie, gepubliceerd in ‘Scientific Reports’, kwam erachter dat wierook met de geur van rozen kan bijdragen tot het beter uit het hoofd leren van bepaalde zaken. Dit gebeurt niet alleen wanneer deze wordt gebrand tijdens het studeren maar ook tijdens het slapen.

De studie werd uitgevoerd bij meer dan 50 Duitse studenten, die de Engelse taal studeerden. Er werd hen gevraagd om rozenwierook op hun bureau te branden tijdens de lessen vocabulaire en ook naast hun bed tijdens het slapen. Vervolgens verbrandden de studenten ook de wierook tijdens het afleggen van de Engelse vocabulaire-test. Degenen die tijdens de leer- en slaapfase werden blootgesteld aan de rozenwierook, hadden een slagingspercentage dat maar liefst 30% hoger lag dan dat van studenten die ’s nachts geen wierook gebrand hadden.

Hoewel eerdere studies al aantoonden dat er wel degelijk een verband bestaat tussen het beter onthouden van bepaalde zaken en geuren, was de connectie tussen beiden toen alleen zichtbaar tijdens een bepaalde fase van onze slaap. Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat de geur van rozen kan bijdragen tot een beter geheugen tijdens elke slaapfase en dus niet alleen op specifieke momenten. “Onze studie toont aan dat we de verwerking van leerstof tijdens de slaap makkelijker kunnen maken”, besluit hoofdauteur Jürgen Kormeier. “En wie had ooit gedacht dat onze neus hierbij zo’n belangrijke rol zou spelen?”