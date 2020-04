Ronde én stevige billen? Experts delen hun beste tips voor je strakste booty ooit

Fit & Gezond “Schat, lijkt mijn gat niet te dik in deze rok?” Hoogstwaarschijnlijk niet. Want na jaren van dun, dunner, dunst, kunnen billen ­tegenwoordig niet rond genoeg zijn. En nu we met z’n allen letterlijk een pak meer op ons gat zitten, is dit ook het ideale moment om werk te maken van die mooie derrière. Psychologe Gudrun Hespel en personal trainer Carlos Lens helpen je alvast op weg met hun beste tips.

De liefde voor het betere achterwerk dateert eigenlijk al van de achttiende eeuw, toen vrouwen hun taille insnoerden met korsetten en dankzij hoepelrokken de volledige straatbreedte innamen met hun derrière. Of zoals Sir Mix-a-Lot in de jaren 90 rapte: “I like big butts and I cannot lie.” Toch was hij in die tijd een uitzondering. Want naar wie keken veruit de meeste meisjes op in die tijd? Juist ja, Kate Moss. En zij stond voor een heel ander schoonheidsideaal. Het topmodel veroverde de wereld met haar ­heroin-chic look. Denk: een bleke huid, warrige haren, rommelige smokey eyes en vooral een erg mager ­lichaam. Rondingen werden vakkundig verstopt onder brede jeansbroeken, losse overalls, baggy truien en ­oversized kimono’s.

Het heeft misschien enkele ­decennia geduurd, maar ondertussen mag het weer, een stevige bips. Plots verkoopt Wonderbra broekjes met uitneembare kussentjes, lanceren kledingmerken jeans met ­optische stiksels voor een ronder achterwerk en worden plastische chirurgen wereldwijd overrompeld met de vraag naar bil-implantaten. In Amerika is ‘bünda’ ­(Portugees voor billen) de populairste fitnesstrend van het moment, in eigen land kan je ‘bootybuilding’ volgen bij The Brick, en keten Basic-Fit bedacht een groepsles die volledig aan de derrière gewijd is.

“Billen mogen weer”, beaamt personal trainer Carlos Lens. “Terwijl ­vrouwen vroeger bij mij kwamen om zo slank mogelijk te worden, willen ze tegenwoordig allemaal rondingen. Negen op de tien vrouwen die bij mij binnenstappen, willen rondere billen.” Want hoe mooi die volle heupen ook zijn, slechts enkele – euh – bofkonten zijn van nature zo gebouwd, vertelt de personal trainer. “Sommige vrouwen zijn genetisch gezegend met een stel volle billen, al zijn die in Nederland en België eerder dungezaaid. Westerse vrouwen hebben nu eenmaal minder curves.” En toch willen we massaal ronde billen, zelfs als dat helemaal niet in onze genetische aanleg ligt. Hoe komt dat toch?

Gat in de markt

De keren dat een schoonheidsideaal en genetische aanleg samenvallen, zijn op één hand te tellen, lacht Gudrun Hespel, psychologe en auteur van het boek The Fittest You. “Als een schoonheidsideaal zomaar voor iedereen binnen handbereik lag, zou het geen ideaal meer zijn. Kijken we naar de geschiedenis, dan zien we dat het schoonheidsideaal altijd een gevolg is van de directe ­omgeving. Vroeger heerste er hongersnood en toen was het ideaal om net heel zwaar te zijn. Op die manier kon je je onderscheiden van de massa en tonen dat je het goed had. Tegenwoordig geldt net het omgekeerde. In tijden waarin er eten in overvloed is, vinden we het net mooi om slank te zijn. Nu komt daar nog iets extra’s bij: ronde billen. Want let wel: het is niet omdat rondingen in zijn, dat vet dat ook is. Een volle bips is mooi, maar je moet daarnaast nog steeds strak en gespierd zijn. In feite is het dus gewoon een extra moeilijkheidsfactor.”

Dat volle billen nu plots gegeerd goed zijn, heeft alles te maken met zichtbaarheid, vertelt de psychologe. “We zijn heel gevoelig voor wat we zien. Neem nu de Fiji-eilanden. Daar was het gangbare schoonheidsideaal altijd vrij zwaarlijvig. Pas toen men er televisie introduceerde – en de inwoners in contact kwamen met de westerse media – ging iedereen ineens op dieet. Om maar te zeggen: het is heel normaal dat iemand die regelmatig in de media komt een soort van voorbeeldrol gaat vertolken. Vroeger was dat alleen op het witte doek en in magazines, maar tegenwoordig kunnen we celebrity’s ook nog eens van dichtbij volgen op sociale media. Sterren als Kim Kardashian, Shakira, Nicki Minaj en Jennifer Lopez hebben er miljoenen volgers. Geen wonder dat we hun lichaamsbouw steeds meer als de norm zijn gaan aanzien.”

Valsspelen en Photoshop

Een norm die keihard werken is. Want wie een volle kont heeft, kan die slanke taille op haar buik schrijven. En wie mager genoeg is, heeft dan weer geen billen meer. En dus wordt er meer en meer valsgespeeld op sociale media. Met een paar simpele tools kan je je taille dunner maken en je billen groter. “Zelfs Kim Kardashian is daar al op betrapt”, vertelt Gudrun Hespel. “Zij heeft al een uit de kluiten gewassen derrière en nóg gaat ze met Photoshop aan de slag. Wat we op Instagram zien, is zelden de realiteit.”

Dat beaamt personal trainer Carlos Lens. En hij kan het weten, want bij bezocht de bekendste billen van Nederland en omstreken, vroeg hen naar hun geheim en schreef er vervolgens een boek over, toepasselijk getiteld Het Billenboek. Sommige vrouwen hadden een genetisch lootje getrokken, anderen speelden vals, hetzij door wat goed gemikte muiskliks, hetzij door een chirurgische ingreep. Gelukkig voor ons had het merendeel van de vrouwen hun bilpartij toch vooral te danken aan trainen. Carlos Lens: “Natuurlijk speelt genetisch voordeel een rol: heupen kan je niet breder maken door te sporten, dat is lichaamsbouw. Je heup is een bot, en botstructuur kan je onmogelijk veranderen. Maar daaromheen zitten spieren en vet. Door te sporten en de juiste oefeningen te doen kan je die spieren groter maken en zo een mooie bolling creëren.”

Ook als je niet per se een volle derrière wil, is het belangrijk om je bilspieren te trainen, benadrukt de coach. “Er wordt veel gezegd en geschreven over het ­belang van een goede core, maar heel veel mensen ­denken daarbij alleen aan de buikspieren. Terwijl onze ­bilspieren een even belangrijk deel van die core zijn. Meer nog: de grote bilspier is een van de sterkste spieren in ons lichaam en dus essentieel voor tal van dagelijkse ­bewegingen. Zwakke bilspieren gaan gepaard met ­allerlei andere klachten, zoals rugpijn, kniepijn of blessures, terwijl sterke bilspieren zorgen voor betere sportieve prestaties, minder kwaaltjes en een algemene betere ­levenskwaliteit.” Kortom: billen trainen of niet? De keuze is simpel. Poepsimpel, zeg maar.

Kick some ass : d it zijn de 5 beste oefeningen (naast squatten, natuurlijk) voor een mooie derrière volgens personal trainer Carlos Lens.

1. Heupstoot

Carlos Lens: “Begin al liggend met je benen ingetrokken en je voeten ­stevig op de grond; je schouderbladen steunen op een verhoogje. Vanuit die positie stoot je vervolgens je heupen richting het plafond. Span daarbij je bilspieren stevig aan, en hou de hielen van je voeten plat op de grond. Mag het wat meer zijn? Maak deze hip thrust zwaarder door met weerstand te werken of iets van gewicht op de heupen te leggen.”

2. Split lunge

Carlos Lens: “Een normale lunge is een uitvalspas waarbij je met één been uitstapt. Het probleem daarbij is dat vooral de bovenbenen belast worden, en als er één ding is dat vrouwen liever niet willen, dan is het dat hun bovenbenen zwaarder worden. Dat los je op door een split lunge te doen. De positie ziet er min of meer hetzelfde uit, maar toch is er een verschil. Het achterste been steunt op een verhoogje en in plaats van een pas naar voren te ­zetten ga je rustig naar beneden. Zo zet je vooral je bilspieren aan het werk.”

3. Open en toe

Carlos Lens: “In de fitness is het abductieapparaat de ideale ­partner in crime. Door de benen open en dicht te duwen, train je vooral de ­buitenzijde van de billen.” Wil je hier een thuisvariant van doen? Leun met je rug tegen een muur met een weerstandselastiek net boven de knie en zak door je knieën tot je in de ‘wall sit’ of zithouding staat. Duw je benen open en dicht.

4. Stap als een krab

Carlos Lens: “Geen fitnessabonnement? Dan is de crab walk een goed alternatief voor thuis om toch de buitenkant van de billen te trainen. Doe een weerstands­elastiek net boven de knie of rond de enkels en ga in squatpositie staan met de knieën licht gebogen. ­Vervolgens zet je traag een tiental passen zijwaarts. Let goed op dat je steeds ver genoeg uitstapt met je eerste been. Zo wandel je als een krab een paar keer over en weer van de ene kant naar de andere.”

5. Hondje-plas

Carlos Lens: “Ik noem dit ook weleens hondje-plas. (lacht) Ga op handen en knieën zitten – beide op heupbreedte – en hou je armen mooi gestrekt. Span je bilspieren aan, en lift vanuit die positie je been ­zijwaarts op tot je knie een hoek van 90 of 45 graden vormt. Vergeet niet van kant te wisselen.”

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

