Regelmatig op weegschaal staan tijdens feestdagen voorkomt enkele kilo's meer AW

22 december 2018

07u34

Bron: Gezondheid en wetenschap 0 Fit & Gezond De feestdagen komen eraan en die staan vaak synoniem voor cadeaus, familie en vrienden, maar ook drinken en veel eten. Enkele kilo’s extra als aandenken aan de kerstdagen kunnen wel eens het (minder positieve) gevolg zijn. Maar Britse onderzoekers ontdekten dat regelmatig op de weegschaal gaan staan tijdens de feestdagen een gewichtstoename kan voorkomen.

Een groep Britse onderzoekers vroeg zich af of regelmatig op de weegschaal gaan staan tijdens de feestdagen een eventuele gewichtstoename kan voorkomen. Om dat te onderzoeken kregen 136 proefpersonen de aanbeveling om elke dag te kijken naar het cijfertje dat de weegschaal aangaf. Daarnaast kregen ze wat informatie over de hoeveelheid fysieke activiteit die nodig is om traditionele feestgerechten te verbranden. Zo wordt één stuk taart vertaald naar gemiddeld twee uur fietsen.



Een tweede groep van 136 personen kreeg enkel een informatieve brochure mee naar huis, zonder tips of de aanbeveling om op de weegschaal te gaan staan. Vervolgens werden ze in november gewogen, net zoals de groep die wel tips en aanbevelingen kreeg. In februari volgde een tweede weegmoment. Terwijl de eerste groep gemiddeld 0,13 kilogram was afgevallen (!), kwam er bij de tweede groep 0,37 kilogram bij. Dat is een verschil van 0,5 kilogram. Nochtans genoten ze allemaal gewoon van hun feestmaaltijd(en).

Bewust consumeren

Wat de studie voornamelijk aantoont, is dat bewust consumeren gunstige gevolgen heeft op het lichaamsgewicht. Wie meer weet, eet beter. En de weegschaal kan daar volgens deze studie bij helpen. Al zijn er enkele gebreken. Zo bestond 78 procent van de observatiegroep uit vrouwen, die sowieso bewuster met hun gewicht omgaan. Vooral bewust consumeren lijkt een gewichtstoename te voorkomen, en de weegschaal kan daarbij helpen.