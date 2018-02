Reese Witherspoon raakte in topvorm door... meer te slapen Charlotte Dierckx

27 februari 2018

13u57

Bron: Health 0 Fit & Gezond Een afgetraind lichaam à la Reese Witherspoon, dat krijg je volgens celebrity trainer Ashley Borden onder andere door meer te slapen. Dit en meer work-outtips waar onze favoriete celebs bij zweren.

Celebrity trainer Ashley Borden nam al menig bekendheid onder handen. Naast Reese Witherspoon kon Bordens theorie van meer slaap voor een strakker lichaam ook Christina Aguilera, Mandy Moore en Ryan Gosling al bekoren. Dat slaap belangrijk is voor zowel ons emotioneel als fysiek welzijn weten we natuurlijk al, maar wist je ook dat een goede nachtrust essentieel is voor een geslaagde work-out? "Ik vertel mijn klanten altijd dat ik liever heb dat ze eens een nacht goed doorslapen dan dat ze met enkele uren slaap aan hun work-out beginnen", aldus Borden. En daar heeft de celebrity trainer een goede reden voor. "Studies hebben aangetoond dat 7,5 à 8 uur slaap ons lichaam helpt om zichzelf te herstellen en eventuele ontstekingen van een sportsessie helpt te voorkomen."

Daarnaast heeft slaap ook invloed op ons metabolisme. "Bij een gebrek aan slaap produceert het lichaam een hogere hoeveelheid van het stresshormoon cortisol, wat onze alertheid verhoogt. En laat dat net het laatste zijn dat we nodig hebben wanneer we naar slaap verlangen."

Op het menu

Naast voldoende slaap raadt Borden onze geliefde celebs ook aan om suikers te vermijden en vooral zo veel mogelijk groeten op het menu te zetten. "Suikers hebben een ontstekende werking en triggeren in combinatie met een verhoogde hoeveelheid cortisol door slaapgebrek het verlangen naar meer suikers" en dat veroorzaakt dat gevreesde spekbuikje. "Kies in plaats daarvan voor groenten, en meer specifiek de donkergroene varianten, die zitten boordevol fytonutriënten die op hun beurt antioxidanten bevatten die ons immuunsysteem versterken, de kans op kanker inperken, een positief effect hebben op onze hormonen en onze algemene gezondheid en vitaliteit verbeteren."

Eenmaal je voldoende groenten achter de kiezen hebt om je immuunsysteem op te krikken, kan je zorgeloos de koude trotseren om vitamine D op te snuiven. "Zelfs 10 minuten in de frisse buitenlucht voorziet het lichaam al van een natuurlijke dosis vitamine D."