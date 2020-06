Reese Witherspoon deelt haar smoothierecept voor een gezonde huid (en dat is het proberen waard) Stéphanie Verzelen

16 juni 2020

11u57 0 Fit & Gezond Groenten en fruit zijn de hoofdingrediënten van een blij lijf en dat heeft Reese Witherspoon (44) helemaal begrepen. De Hollywoodactrice drinkt al jaren elke ochtend dezelfde ultragroene smoothie om haar huid, haar en nagels in topvorm te houden en – halleluja! – deelt het recept nu op Instagram. Psst, het geheime ingrediënt? Dat is een dansje.

Celebrities hebben wel gekkere routines voor een stralende huid. Dan denken we aan de 38 (!) beautystappen van ‘Riverdale’-actrice Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) of het ‘vampierenmasker’ (met eigen bloed!) van Kim Kardashian. Actrice Reese Witherspoon houdt het liever simpel. Zij drinkt al negen jaar elke ochtend een smoothie bomvol groenten en fruit.

Getipt door een collega

En wanneer we ‘bomvol’ schrijven, bedoelen we ook echt bomvol. Witherspoon doet in haar blender twee hele porties Romeinse sla, een handvol spinazie, eventueel ook selder en een hele appel, banaan, peer en citroen. Ze werkt af met een scheut kokosnootwater en wie wil, kan volgens haar ook nog proteïnepoeder, amandelboter of lijnzaad toevoegen. Even blenden – en intussen Reeses geheime ingrediënt toevoegen: een dansje – et voilà: het huidelixir is klaar. Je hebt zelfs meteen een extra portie voor de volgende ochtend.

“Ik drink dit rond 10 uur als ontbijt en zit dan vol tot de lunch”, zegt Reese. Ze kreeg het recept zo’n tien jaar geleden van haar collega-actrice Kerry Washington – Olivia Pope in de serie ‘Scandal’ – toen ze naast elkaar zaten tijdens een awardshow. “Ik vroeg naar het geheim van haar prachtige huid en ze antwoordde dat ze geloofde dat het deze smoothie was. Dat hij haar huid echt veranderd had én dat haar lokken en nagels er sterker door waren geworden.”

“Het ziet er echt niet lekker uit, ik weet het”, lacht Reese nog wanneer ze de smoothie voor de camera houdt. “Maar it’s so good!”, zegt ze. Do try this at home, als je ’t ons vraagt.



