Redactrice Sylvia zoekt de oplossing om van haar opgeblazen buik af te geraken

Sylvia Van Driessche

31 maart 2018

17u00 0 Fit & Gezond Al jaren zwellen mijn darmen om de zoveel tijd na het eten op tot zwangerschapsproporties. Vervelend en pijnlijk, maar een oorzaak blijkt onvindbaar. Tijd voor een tête- à-tête met de darmdokter en een detox, áls dat al kan.

Dat je darmen een grote invloed hebben op je fysieke én mentale gezondheid, is een feit. Serotonine, de neurotransmitter die ons een goed gevoel geeft, verblijft immers voor 70 procent in de darmen en níet in de hersenen, zoals vroeger werd aangenomen. Het voorbeeld van bodybuildster Michelle Middleton is zo herkenbaar. Zij gooide een foto van zichzelf met platte buik op Instagram en vergeleek die met een foto van zichzelf met opgezwollen buik na het eten.

Na een uitgebreid ziekenhuisonderzoek luidt de conclusie dat er niets mis is met mijn darmen. Oké, ze zijn extra lang, zodat ik meer nog dan anderen moet letten op een goede vertering, maar vanwaar dan die opgezwollen, pijnlijke buik? Een allergie of intolerantie, zoals Nathalie Meskens? Nope. Uitgesloten door de bloedtest, en het antwoord luidt alweer: «Niets aan de hand». Hoewel dit goed nieuws hoort te zijn, ben ik teleurgesteld omdat het betekent dat er ook geen oplossing is voor mijn probleem. Wie geen medische aandoening heeft, kan zijn darmen eenvoudig in vorm houden door de tips van professor en microbioloog Jeroen Raes (KULeuven) hiernaast. «Je hoeft echt geen darmspoelingen te ondergaan of ook maar iets te kopen waar ‘detox’ op staat», zegt hij.

