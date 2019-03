Plantaardig eten Gesponsorde inhoud Red de planeet met dit dieet! In 5 stappen naar een gezonde wereld Aangeboden door Alpro

06 maart 2019

11u51 0 Fit & Gezond Uit onderzoek* blijkt dat onze huidige eetgewoontes de planeet en haar bevolking ernstig in gevaar brengen. Time to make a change. En die verandering hoeft heus niet wereldschokkend te zijn. Deze kleine aanpassingen in je eetpatroon - bye bye verspilling, hello plantaardig - maken al een wereld van verschil:

Stap 1: Pas je porties aan

De Westerse maaltijden worden alsmaar groter en we eten dus met z’n allen té veel. Pas je portiegrootte aan en vermijd zo overconsumptie en overbelasting van het milieu. De heersende regel is: past het voedsel in je beide handen dan is je portie perfect. Behalve de planeet zal ook je lichaam je dankbaar zijn.

Stap 2: Koop minder & bewaar slim

Jaarlijks belandt er in onze contreien zo’n 40kg per persoon aan eetbaar voedsel in de vuilnisbak. We gooien maar liefst 1/3de van ons eten weg. Een kwart daarvan is het gevolg van het klaarmaken van té grote maaltijden.* Onvoorstelbaar, maar ook rampzalig als we binnen 50 jaar tien miljard mensen op onze aardbol willen voeden. Koop dus niet meer dan je gebruikt, plan vooruit (= bedenk vooraf meerdere maaltijden met eenzelfde ingrediënt) of bewaar de restjes en eet ze op een ander moment op.

Stap 3: Gebruik lokale, seizoensgebonden ingrediënten

Voedingsmiddelen die de halve wereld worden overgevlogen, vooraleer ze op je bord belanden, hebben een immense impact op het milieu. Door lokale producten te gebruiken en seizoensgebonden te eten verlaag je je ecologische voetafdruk en steun je ook de lokale landbouw. Maar, niet àlles wat lokaal geteeld wordt is duurzaam. Zo zorgen groenten en fruit die in kassen worden gekweekt ook voor heel wat uitstoot. Kies dus liever voor seizoensgebonden.

Stap 4: Eet wat vaker plantaardig

Spaar het milieu en ga voor meer plantaardig op je bord. Flexitariër zijn is een nieuwe, gezonde way of living. Dat betekent dat je minstens 1 x per week kiest voor puur plantaardig. Vul aan met ongezouten noten en zaden en kies voor oliesoorten van lokale teelt. Wanneer je toch vlees eet, kies dan bij voorkeur voor minder belastende soorten. In volgorde van meer naar minder milieubelastend: rund – varken – gevogelte.

Stap 5: Kies voor duurzame alternatieven

Producten op basis van soja zijn een volwaardige eiwitbron en hebben bovendien een lage ecologische voetafdruk. Het zijn met andere woorden gezonde, voedzame en duurzame alternatieven voor vlees.

