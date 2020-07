Reclame over maandstonden wordt geprezen: ‘De meest herkenbare campagne ooit’ Margo Verhasselt

07 juli 2020

12u55 0 Fit & Gezond ‘De verfrissendste reclamevideo ooit’: zo wordt de #wombstories-campagne van het Zweedse hygiëne- en verzorgingsmerk Essity genoemd. Het sloeg de handen ineen met regisseur Nisha Ganatra — genomineerd voor een Emmy — om een campagne rond maandstonden te maken.

Geen vervelende Moeder Natuur en geen lachende en dansende vrouwen. De reclamevideo van Essity focust op échte en herkenbare verhalen en toont pakweg elke mogelijke kwaal waarmee vrouwen in aanraking kunnen komen. Het bedrijf en de regisseur gingen voor het maken van de campagne bij vrouwen na wat hun mening was over maandstonden en hoe die geportretteerd werden in de media. Wat bleek? Maar liefst 62% geeft aan dat vrouwelijke anatomie en gezondheidsproblemen niet genoeg aandacht krijgen.

De video wil aantonen dat er niet één biologische tijdslijn is: zo krijgt niet iedere vrouw haar regels tijdens de adolescentie, hebben ze krampen, willen ze een baby, worden ze zwanger, krijgen ze opnieuw hun regels waarna ze in menopauze gaan. De realiteit is vaak veel minder ‘mooi’.

“Deze campagne werd gemaakt lang voor de pandemie ons leven overhoop schudde. Maar de problemen waarmee vrouwen dagelijks in aanraking komen, verdwenen niet plots. Sterker nog: Covid-19 zorgde ervoor dat veel mensen zich alleen voelden, alleen met hun probleem. Mama’s moesten alleen bevallen, gingen alleen door vruchtbaarheidsbehandelingen en enge operaties. Het is nu meer dan ooit belangrijk om over onze lichamen en ervaringen te spreken”, klinkt het bij Tanja Grubner, global marketing en communications director. “Met #wombstories beginnen we een beweging. We willen openlijk praten over zaken waarover andere merken zwijgen.”

En dat idee wordt warm onthaald. “Dit is geweldig! Het is zo verfrissend om menstruaties als een probleem te zien waar niet over gezwegen moet worden”, klinkt het bij een fan op Twitter. “We mogen vrouwelijke problemen op een normale manier tonen. Het is tijd dat we taboes doorbreken. Dankjewel.”