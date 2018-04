Rebounding: work-outs met de trampoline worden weer populairder Jente Hautekeete

23 april 2018

14u09

Bron: Women's Health, sporteluxe 1 Fit & Gezond Zet de trampoline in de achtertuin nog niet opzij, want ook jij als volwassene kan er serieuze voordelen uit halen. De trampoline wint steeds meer aan populariteit door de positieve effecten op je gezondheid en lichaam – ook verschillende Victoria's Secret-modellen gebruiken ‘rebounding’ als cardio.

De populariteit groeit vooral in Australië, maar dat betekent niet dat wij als Belgen niet mee op de kar kunnen springen. De originele vorm van rebounding gebruikt een kleine trampoline, wat je makkelijk kan aankopen in een speelgoed- of sportwinkel. Wie al een grote trampoline heeft staan, kan deze ook gebruiken. Op een kleine trampoline kan je kortere intense bewegingen maken, maar de grote trampoline geeft je dan weer de optie om hoger en krachtiger te springen.

Het op en neer springen op een trampoline is een effectieve full-body work-out zonder te veel druk te leggen op je lichaam en gewrichten, iets wat je met joggen bijvoorbeeld wel doet. Je onderlichaam wordt vooral getraind door het springen. Door jezelf in balans te houden, span je de spieren van je bovenlichaam op. Hoe hoger je springt, hoe meer energie er nodig is, waardoor je ook meer calorieën verbrandt. Rebounding draait met andere woorden rond uithoudingsvermogen en het kweken van spieren.

Je kan kiezen voor een LIIT work-out, wat staat voor low impact interval training. Interval training is een goede manier om je uithoudingsvermogen te verbeteren. Je moet tijdens je work-out afwisselen tussen high- en low-intensity training. Je kan de oefeningen nog intenser maken door extra, snelle bewegingen uit te voeren of een springtouw mee te nemen op de trampoline. Je bent continue in beweging, dus de verbrande calorieën stapelen zich snel op.

Rebounding kan ook helpen om de afvalstoffen in je lichaam sneller weg te werken. De op en neer-beweging zorgt voor een goede werking van het lymfevatenstelsel. Dit stelsel is van groot belang voor je imuumsysteem, transport van bloedcellen, reinigen van het bloed enzovoort.

Deze work-out is door de lage impact ook ideaal voor iemand die na een blessure stilaan terug wil gaan sporten. Een ander positief punt is dan je jezelf ook niet uit de zetel moet sleuren om naar de fitness te rijden. Deze bevindt zich nu bij je thuis, dus je hebt geen excuus meer om niet te sporten.