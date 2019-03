Raar maar waar: je tandpasta kan de schuldige zijn van je puistjes Nele Annemans

03 maart 2019

12u26

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond Puistjes: we doen er alles aan om ze te vermijden. We kopen niet-comedogene make-up, reinigen ons gezicht op de juiste manier en we proberen niet te veel aan ons gezicht te prutsen. Maar wist je al dat ook je tandpasta de schuldige zijn van het ontsierende euvel?

“Natriumlaurylsulfaat of SLS dat in veel tandpasta’s zit is een van de grootste vijanden voor je huid”, legt Cody Levine, die SLS-vrije tandapasta’s maakt, uit. “Dat ingrediënt wordt vaak gebruikt in tandpasta, shampoo, zeep en wasmiddel om het te laten schuimen, maar werkt irriterend en kan leiden tot een droge huid en aftjes in je mond.”

Dat bevestigt ook dermatoloog Joshua Zeichner. “SLS is het bekendste sulfaatbestanddeel dat uit sulfaatvrije producten wordt gehaald. Het staat bekend om zijn irriterende werking waardoor je huid ontstoken kan raken. Vroeger werd het vaak gebruikt in gezichtsreinigers en tandpasta’s omdat het werkt als een oppervlakteactieve stof die het vuil van je huid en tandvlees verwijdert. Maar als het schuim de huid rond mond raakt, kan ze geïrriteerd en ontstoken raken. Het kan je huid ook erg uitdrogen wat de olieproductie doet stijgen en dat resulteert dan weer in puistjes.”

En ook tandartsen zijn het erover eens dat we perfect zonder een dagelijkse dosis SLS kunnen. “Ik geef de voorkeur aan tandpasta’s die SLS-vrij zijn”, aldus cosmetische tandarts Jon Marashi. “Het heeft immers geen enkele zin om een SLS-product te gebruiken als er betere alternatieven op de markt zijn die dezelfde of zelfs een betere werkzaamheid bieden.” Voorbeelden van tandpasta’s zonder SLS die je bij ons kan vinden zijn onder andere Bluem en Zendium.