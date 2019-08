Exclusief voor abonnees Raak jij ook altijd de weg kwijt? Mannen blijken écht een beter oriëntatiegevoel te hebben Frank van Laeken NA

01 augustus 2019

14u08

Bron: AD.nl 0 Fit & Gezond Vrouwen kunnen niet kaartlezen, luidt een hardnekkig (mannelijk) vooroordeel. Klopt dat? Deels, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Want buitenshuis raken mannen inderdaad minder snel de weg kwijt. Maar in huis zijn vrouwen onverslaanbaar.

Sla een willekeurige straat in waar je nog nooit bent geweest en je hersenen zetten je ingebouwde gps aan het werk. 1,5 jaar geleden identificeerden onderzoekers van de University College in Londen een hersengebied dat ons richtinggevoel beïnvloedt: een groepje cellen in de zogeheten entorinale schors, die grenst aan de hippocampus, het controlecentrum van ons geheugen. Die cellen worden aan het werk gezet zodra je die straat inslaat. Ze moeten de nieuwe informatie verwerken. Ken je de weg al, dan kun je je geheugen aanspreken.

