Quiz: hoe goed ken jij je borsten?

12 september 2018

14u32 0 Fit & Gezond Gisteren stelde Pink Ribbon het nieuwe roze lintje, ontworpen door de Belgische designer Raf Simons, en de bijhorende campagne voor waarmee de organisatie wil sensibiliseren voor borstkanker. Met onder andere een nieuwe e-learningtool: de Mammoquiz, willen ze ervoor zorgen dat meer vrouwen hun borsten laten screenen.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Een op de acht vrouwen wordt erdoor getroffen en dagelijks krijgen gemiddeld 29 vrouwen de diagnose. Toch heerst er volgens Pink Ribbon nog een groot taboe over de ziekte. “Er zijn zelfs vrouwen die nog denken dat het een straf van god is. Daarom is sensibilisering zo belangrijk”, vertelt Bettina Geysen, directeur van Pink Ribbon.

Dat hoopt de organisatie onder andere te bereiken met de Mammoquiz. “Een eenvoudige, educatieve quiz in drie talen, die geïnspireerd is op het mammoboxspel, dat in 2002 ontwikkeld werd door het Centrum voor Kankeropsporing. Het is belangrijk dat er nu ook een digitale versie van verspreid wordt.”

Vrouwen met een andere culturele achtergrond

Met de quiz komen deelnemers onder meer te weten dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen en dat 80 procent van de vrouwen een foute bh draagt. Wie dat wil kan zijn score delen op de sociale media. Bedoeling is om elke vrouw in België te bereiken, ook vrouwen met een andere culturele achtergrond. "Er is een bevolkingsonderzoek bij vrouwen vanaf 50 jaar, maar dat bereikt slechts de helft van de vrouwen", aldus Geysen. "Met deze quiz willen we mensen via een digitale weg sensibiliseren voor het risico op borstkanker, kennis geven van alarmsignalen die wijzen op borstkanker en hen aansporen deel te nemen aan het borstscreeningsonderzoek van de overheid.”

Benieuwd hoe goed jij je borsten kent? Vul dan hier de Mammoquiz in!