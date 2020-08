Puur & Lichter challenge met Pascale Naessens: boodschappenlijst dag 6 tot en met 10 Pascale Naessens

21 augustus 2020

07u00

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Het is weer tijd voor de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens. Vanaf maandag 24 augustus tot en met woensdag 2 september krijg je dagelijks 3 gratis recepten. Hier vind je de volledige boodschappenlijst voor dag 6 tot en met 10.

De recepten zijn (zoals altijd in mijn boeken) voor twee personen, tenzij anders vermeld. Dit is hooguit een indicatie zodat je de verhoudingen kent om het recept te maken. Maar ik weet natuurlijk niet of je een man, vrouw of kind bent, of je sport, een zwaar beroep uitoefent, een actief of zitten leven leidt... Mijn advies is: heb je honger, eet meer, heb je voldoende gegeten, stop dan met eten. Eet voldoende bij de maaltijden en probeer geen tussendoortjes te eten. Eet enkel tussendoor als je echt honger hebt.

Dit is geen ketokuur maar wel lowcarb, d.w.z. als je deze gerechten eet, je niet in ketose zult geraken omdat ze (samen) te veel koolhydraten bevatten. Vooral de ontbijten, omdat we daar graag seizoensfruit gebruiken. Maar er zitten hier en daar wel ketogerechten tussen en die staan ook aangeduid. Wil je er liever toch een ketokuur van maken, dan is mogelijk. Er worden daarvoor extra ketotips meegegeven in de recepten zelf. Maar let op, je zult wel je boodschappenlijstjes moeten aanpassen.

(boodschappenlijstje dag 6 tem 10 onder het menu)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

JE BOODSCHAPPENLIJST

Algemeen in voorraadkast:

• Olijfolie, roomboter, mosterd, ras el hanout, zwarte peper en zout …

Groenten:

• 300 g spinazie

• 200 g (bruine) champignons

• 500 g broccoli (= 1 grote)

• 50 kerstomaatjes

• 4 (coeur de boeuf) tomaten

• 3 courgettes

• 400 g knolselder

• 2 (grote) wortelen

• 1 venkel

• 400 g gekookte rode bieten

• 1 bundel lente-uitjes

• Bosje postelein (of waterkers)

• 1 rode ui

• 1 witte ui

Verse kruiden:

• Bundel bieslook

• Bundel dille

• Bosje krulpeterselie

• Bosje bladpeterselie

• Een paar takjes rozemarijn

• 2 bosjes basilicum

• Knoflookbol

Fruit:

• 1 kg – 1400 g gemengd fruit (voor het algemeen fruitontbijt, geen bananen of druiven, maar wel bessen, perziken, nectarines, abrikozen, kiwi, appelen, …)

• 1 meloen (type cavaillon)

• 8 rijpe vijgen

• 2 limoenen

• 2 perziken

• 2 avocado’s

Noten en zaden:

• 100 g gemengde noten (pecan-, wal-, amandel-, hazel-, cashew-, pistachenoten, …)

• 100 g verschillende zaden (lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten, pompoenpitten, ...)

• 50 g walnoten

• 100 g amandelschilfers

• 100 g (ongezouten) pinda’s (of pistachenoten)

• 50 g pistachenoten

• 50 g pijnboompitten

• Optioneel : zwarte sesamzaadjes (afwerking bij zalmontbijt)

• Potje notenpasta (pindakaas of pasta van andere noten)

Heb je noten en zaden over? Serveer deze bij je fruitontbijt, ze zijn bijzonder gezond en ze vullen goed.

Zuivel:

• 4 eieren

• 300 g ricotta

• 100 g mascarpone

• 300 g gemalen kaas

• 250 g halloumi

• 1 pakje feta

• 400 g volle room

• 50 g brie

• 500 g volle yoghurt (of kokosmelk) (fruitontbijt)

• 2 bolletjes burrata (of mozzarella)

• 300 ml kokosmelk

Vis:

• 2 tongen

• 300 g gerookte zalm

• 2 zalmfilets

Vlees:

• 10 tot 14 plakjes gedroogde ham (Ganda, Parma)

• 2 varkensentrecotes

• 150 g varkensgehakt (of kippengehakt)

Varia:

• Potje rode currypasta

• Blikje ansjovisfilets

• 8 zongedroogde tomaatjes in olie

• 70 g tomatenpuree

• 20 gedroogde limoenblaadjes (te koop bij biowinkel of online (pit&pit)

• Vanille extract

• Optioneel truffelolie, kan ook met olijfolie (ham met meloen)

De laatste dag wordt er als lunch een no-waste recept klaargemaakt (Groenten met feta en noten), waarin je alle restjes van groenten en kruiden kunt verwerken. Heb je geen groenten en kruiden over, koop dan je lievelingsgroenten om dit recept klaar te maken.

Van 24 augustus tot en met 2 september loopt de Puur & Lichter challenge met Pascale Naessens. Op de overzichtspagina vind je alle recepten, boodschappenlijsten, adviezen en tips.

Pascale beantwoordt exclusief voor onze abonnees ook elke dag vragen van lezers.

Wil je nog meedoen aan de Challenge? Schrijf je dan hieronder op de nieuwsbrief in en ontvang dagelijks de recepten.

Benieuwd naar Echt Eten, het nieuwe boek van Pascale? Bestel het hier.

Later aan de challenge begonnen? Hier vind je de boodschappenlijst van dag 1 tem 5.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.