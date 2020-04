Psychologieprof Filip Raes geef raad voor ons mentaal welzijn: "Ontzettend belangrijk om niét te gaan niksen”

Niksen, het is een kunst die niet iedereen even goed beheerst. Maar velen worden ertoe ‘gedwongen’ in deze coronatijden . Hoe kun je jezelf nu opleggen om niets te doen? En is dat wel een goed idee? “Hele dagen languit in de zetel liggen, doe dat vooral niét”, raadt psychologieprof Filip Raes (KU Leuven) aan.

Trendwatchers gaven vorig jaar al aan dat niksen dé nieuwe Noord-Europese tendens zal zijn om een gestresst leven tegen te gaan. Door de lockdown is plots voor velen het druk-druk-druk-zijn van moetens weggevallen. We hebben plots zeeën van tijd.

Zeeën van tijd om eindelijk eens te niksen dus. Maar wat is dat, niksen? Voor de ene is dat de hele dag languit in de zetel liggen, terwijl het voor de andere een geestelijke vorm van uitrusten is. Toch voelen velen zich ongemakkelijk of zelfs angstig als ze niks om handen hebben. “Ook al zitten we niet helemaal in lockdown, uit onderzoek is gebleken dat mensen in quarantaine vaak psychische klachten ervaren als plots alle dingen wegvallen die ze normaal doen”, weet professor Raes. “Verveling is een drijfveer om je niet goed te voelen, lastig te worden, geprikkeld te reageren... In deze coronatijd is het dan ook ontzettend belangrijk om niét te gaan niksen. We moeten er alles aan doen om zo actief mogelijk te blijven.”

Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen is het belangrijk om een dagplanning op te stellen en je daaraan zoveel mogelijk te houden Filip Raes

Drie basisingrediënten zorgen ervoor dat een mens zich goed voelt: beweging, daglicht en sociale contacten, somt Raes op. “Net de dingen die dezer dagen beperkt mogelijk zijn. Daarbovenop zijn dagelijkse routines ook weggevallen, terwijl zulke vaste gewoontes net erg belangrijk zijn voor je gemoed. De impact daarvan op onze nachtrust valt niet te onderschatten: sommigen vallen moeilijker in slaap, anderen blijven ’s ochtends langer in bed liggen. Ook dat heeft grote gevolgen, want slaap is enorm belangrijk voor onze mentale gezondheid.”

Als de verveling toeslaat, kunnen we die dus maar beter niet omarmen. “Nu is het belangrijk om zoveel mogelijk structuur en routines in je dagelijks leven te behouden”, aldus Raes. “Alles on hold zetten, langer in je bed blijven liggen, afwachten wat de dag brengt... Daardoor kan je in een negatieve spiraal komen waarbij je gemoed je omlaag trekt. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen is het belangrijk om een dagplanning op te stellen en je daaraan zoveel mogelijk te houden.”

“De voorbije dagen passeerden op sociale media heel wat posts van mensen die een schema hadden opgesteld voor hun kinderen waarbij zoveel mogelijk de structuur en gewoontes van een schooldag worden aangehouden. Kinderen vinden dat geweldig en uit ervaring weet ik dat dit werkt. Zo’n gedetailleerd dagschema geeft houvast in moeilijke tijden. Belangrijk is dat er ook doe-activiteiten op staan: een wandeling maken, een boek lezen, in de tuin werken, kasten opruimen, administratie doen... Zo veel mogelijk naar buiten gaan en in beweging blijven is echt noodzakelijk om je goed te (blijven) voelen.”

Dit is wel niet het moment om grootse projecten op te starten, zegt Raes. “Het zijn de kleine dingen die nu het verschil maken. Die dingen waar je anders niet aan toekomt. Om ervoor te zorgen dat je iets doet, is het een goed idee om de avond voordien al eens na te denken wat je de volgende dag kan doen. En dat op te schrijven.”

Niet gewoon een mailtje sturen, maar wel mensen opbellen en/of videogesprekken doen via Skype, FaceTime of Zoom Filip Raes

Sociale contacten

Daarnaast raadt Raes aan om te proberen zoveel mogelijk dingen te doen met andere mensen, je sociale contacten te onderhouden. “Niet gewoon een mailtje sturen, maar wel mensen opbellen en/of videogesprekken doen via Skype, FaceTime of Zoom. Probeer je contacten, met de digitale tools die vandaag voorhanden zijn, te onderhouden. Zo heb ik bijvoorbeeld via Skype met mijn vrienden een spelletje Pictionary gespeeld. Ook andere gewoontes zoals aperitieven met vrienden en familie kan je zo voortzetten.”

Een andere goede sociale activiteit is vrijwilligerswerk. “Zo help je niet alleen de anderen, maar geef je jezelf ook een goed gevoel. Dat hoeven geen grote dingen te zijn: boodschappen doen voor een buur of tijdens je wandeling in de buurt eens zwaaien naar een bejaarde die achter zijn raam maar zit te staren. Een mens is niet gemaakt om binnen te zitten, zeker niet om stil te zitten en al helemaal niet om alleen te zijn.”

Informatievloed

Klinkt allemaal evident, maar in de praktijk is dat niet zo voor iedereen. Raes: “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dit is een abnormale situatie waar onprettige gevoelens al eens de kop kunnen opsteken. Het is niet abnormaal als je je angstig of ongemakkelijk voelt. Je hoeft je daar ook niet tegen te verzetten: aanvaard de angst en probeer voor afleiding te zorgen. Doe dingen die je rustig maken. Heb je bijvoorbeeld al eens yoga willen doen, dan is dit het moment om online zo’n les te volgen. Ook met een psycholoog of Tele-Onthaal spreken kan soelaas brengen.”

Het heeft geen zin om de hele dag alle mogelijke nieuwskanalen en sociale media te checken, want zo zal je nog meer stress ervaren Filip Raes

Sommige mensen maken zich ook nodeloos zorgen door de vloedgolf aan informatie die de hele dag over hen heen spoelt. “Natuurlijk is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, maar je hoeft daar niet in te overdrijven”, zegt Raes. “Eén à twee keer per dag een degelijke informatiebron checken is voldoende. Het heeft geen zin om de hele dag alle mogelijke nieuwskanalen en sociale media te checken, want zo zal je nog meer stress ervaren.”

“En als je informatie opzoekt, probeer dan ook zoveel mogelijk positieve berichtgeving te checken. Richt je bijvoorbeeld niet alleen op het aantal sterfgevallen door corona, maar ook op het aantal patiënten dat weer naar huis mag, de mooie initiatieven die opgezet worden om elkaar te helpen... De beste remedie tegen dit alles zijn positieve emoties, gedachten en contacten. Laat die nu maar viraal gaan!”

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis. Lees in ‘Mijn Thuisblijfgids’ allerlei tips hoe je deze periode positief en gezond kan doorstaan.

Lees ook:

Tuinexperte Laurence Machiels geeft handige tips voor wat je deze week kan planten en zaaien (+)

101 tips om kinderen actief te houden (van ouders voor ouders) (+)

Sportkinesist Lieven Maesschalck: met deze oefeningen blijf je in conditie zonder je huis te verlaten (+)