Psychologen getuigen: "Kan de patiënt chemo wel aan? Die vraag wordt niet gesteld" Mens verdwijnt al te vaak achter diagnose bij kankerbehandeling, stellen pyschologen Sara Vandekerckhove

16 september 2019

10u03

Bron: De Morgen 0 Fit & Gezond Een slopende chemokuur voorstellen aan een 93-jarige patiënt zonder familie? Psychologen Jasmien Soetens en Sophie Dhaene zagen in de praktijk hoe er op het overleg voor een kankerbehandeling te weinig oog is voor de patiënt zelf. ‘Een gemiste kans’, vinden ze zelf.

Tien jaar lang werkte Jasmien Soetens in het UZ Gent als psycholoog op een oncologische afdeling. “Toen ik op de borstkliniek werkte, was ik bijna altijd aanwezig op het MOC (het Multidisciplinair Oncologisch Consult, SV). Maar op de andere diensten waar ik heb gewerkt, was dat veel minder.”

