Protjes tijdens yoga: gênant maar doodnormaal Liesbeth De Corte

09 augustus 2018

18u10

Ben je verwikkeld in de downward facing dog, en voel je plots iets borrelen in je buik. Ondertekende heeft het al meegemaakt en blijkbaar is het een veelvoorkomend fenomeen bij yogi's. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Doe maar eens een snelle research op Google of zoek naar #yogafarts op Twitter: ontzettend veel mensen getuigen over windjes die plots ontsnappen tijdens een yogales. "Dat komt omdat je heel de tijd beweegt en jezelf in moeilijke posities plooit", meent Beth Cooke, een yoga-instructrice uit New York. "Op die manier zet je druk op je ingewanden, en de lucht die daar zit, gaat op zoek naar een natuurlijke uitweg." De beste reactie? "Ik doe gewoon alsof ik niets gehoord heb en ga verder met de les", lacht ze.

Maar niet alleen je lichaamspositie zit er voor iets tussen, veel heeft ook te maken met je ademhaling. Dat beweert althans Niket Sonpal, professor aan de Touro College of Osteopathic Medicine in New York. "Je gaat zwaarder ademhalen tijdens het sporten", legt hij uit. "Het teveel aan lucht dat je inademt, komt in je spijsverteringsstelsel terecht, en kan er dus maar langs één kant uit." En daar moeten we natuurlijk geen tekeningetje bij maken.

Maar dat is niet alles. "Doordat jij je inspant en extra gaat zweten, schiet je spijsvertering in gang. Aerobic, krachttraining maar ook yoga zorgt er met andere woorden voor dat je voedsel sneller verteerd wordt en dat er gassen vrijkomen in je darmkanaal", zegt Sonpal. Het resultaat? Scheetjes.

Dit probleem volledig vermijden wordt moeilijk, maar je kan wél letten op wat je voor je work-out in je mond stopt. Zo vertelde Yvette Bruinsma, gezondheidsvoorlichter van de Maag Lever Darm Stichting, eerder al aan AD dat je sommige producten beter kunt vermijden. "Koolzuurhoudende frisdranken, bier, lightproducten, peulvruchten, koolsoorten, ui en prei kun je beter mijden. Deze zorgen voor extra gasvorming in de darmen.” En ook rustig eten kan helpen om minder lucht in je maag te krijgen.

Andere soort scheetjes

Maar wat als niet je darmen het probleem zijn? Er bestaat immers ook zoiets als de vaginale scheet. De verschillende poses die je uitvoert zijn ook hier de boosdoener: er kan lucht in je vagina 'gezogen' worden, met windjes tot gevolg. Om dit te vermijden, moet jij je bekkenbodemspieren trainen, want die spieren houden de lucht buiten. Maar af en toe gaat de natuur toch z'n gang. Het belangrijkste is dan dat jij je niet té hard schaamt. Of je nu in lachen uitbarst of met een stalen gezicht in je yogapose blijft staan: weet dat het de normaalste zaak van de wereld is.