Proficiat! Loredana, vriendin van Matteo Simoni, bevallen van dochtertje TVM

24 december 2019

15u36 0 Fit & Gezond Matteo Simoni (32) en zijn vriendin Loredana Falone zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje, dat ze de naam Giulia gaven. De acteur maakte dit nieuws zelf bekend op Instagram.

“Welkom lieve Giulia Simoni”, schreef Matteo bij een foto van de pasgeborene - die dus net geen kerstekind geworden is. In juni kondigde het koppel met een ludiek filmpje aan dat ze een eerste kindje verwachtten. “We made a baby, baby!”, schreef Matteo toen bij de blijde aankondiging.

Loredana vertelde enkele maanden later in NINA dat de zwangerschap best heftig was. “Niet alleen omdat je fysiek verandert, maar ik merk dat mijn prioriteiten gewijzigd zijn. Ik kan niet aan hetzelfde tempo werken. Vroeger kon ik doorgaan tot na elf uur ’s avonds en ’s morgens om zeven uur opnieuw beginnen”, klonk het. “Sinds ik zwanger ben, lukt dat minder goed. Ik wil op mezelf focussen en op het wezentje dat in mijn buik groeit. Ik heb daar wel wat mee geworsteld. Zo van: oei, ik ben toch niet mijn ambitie aan het verliezen?” Ze vervolgde: “Vroeger was mijn modelabel mijn kindje, maar nu komt er een echt kindje, hè. Ik heb Wearable Stories altijd met hart en ziel gedaan – dat zal ook niet veranderen. Ik wist al heel jong dat ik iets in de mode wilde doen. Ik naaide als tiener al mijn eigen topjes om uit te gaan. Ik heb na mijn studies koppig mijn weg in de modewereld gezocht en gevonden. Ik stak al mijn spaarcentjes in mijn eigen bedrijf, ik ben heel trots op waar we staan. Maar nu is er iets … nóg groters in de maak.”