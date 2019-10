Professor huisartsengeneeskunde Bert Aertgeerts: “Mensen die te veel alcohol drinken hebben geen probleem, ze zijn het probleem”

Fit & Gezond

We worden steeds zwaarder, maar drinken en roken minder, zo maakte een studie begin deze week bekend. Toch blijft alcohol in het verkeer een hardnekkig probleem. Bij een dodelijk ongeval vorige week vrijdag in Kortemark had de bestuurder te veel gedronken en hij was niet aan zijn proefstuk toe. Zijn we te tolerant voor alcohol in onze samenleving? En wat zijn de effecten van drinken op je lichaam, op de lange en korte termijn? Professor huisartsengeneeskunde Bert Aertgeerts (KU Leuven) legt het helder uit.