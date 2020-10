Professor beantwoordt vragen over pijnstillers: “Aan bepaalde soorten kan je wel degelijk verslaafd raken”

Een aspirientje tegen de hoofdpijn, ibuprofen tegen de koorts en paracetamol tegen de pijn. Grijpen we met z’n allen niet te snel naar ons medicijnkastje? Wat zijn de gevaren van overmatig gebruik en mag je pijnstillers nemen die overtijd zijn? We staken ons licht op bij professor Huisartsengeneeskunde Cathy Matheï van de KU Leuven. “Combineer aspirine nooit met andere bloedverdunners.” Meer gezondheids-en medisch advies van experts lees je in MijnGids - medisch advies

Pijn- en ontstekingsklachten bestrijden. Daarvoor neemt 10 procent van de werknemers op regelmatige basis een pijnstiller in. Dat blijkt uit recent onderzoek van Idewe, de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk. “Dat cijfer ligt zeker niet lager als we de het over de volledige bevolking in ons land hebben”, verzekert professor Huisartsengeneeskunde dr. Cathy Matheï van de KU Leuven. Maar er is meer. In 2018 registreerde het RIZIV maar liefst 1,12 miljoen voorschriften voor zware pijnstillers. Dat is een stijging met 32 procent tussen 2011 en 2018. En daarmee moet ons land in Europa alleen Duitsland, Denemarken en Oostenrijk laten voorgaan. Naar aanleiding van de Week van de Pijn, 5 tot 11 oktober, beantwoordt Matheï de meest prangende vragen over pijnstillers.

Over de recente cijfers: waarom grijpen zoveel werknemers naar pijnstillers?

“We zien als huisartsen heel vaak nek- en rugklachten die voortvloeien uit een slechte houding en gebrek aan ergonomisch materiaal bij mensen die vaak aan hun bureau zitten. Het is een soort vicieuze cirkel. Er ontstaat pijn door verkrampte spieren. De pijn gaat op zijn beurt de verkramping nog verergeren. Bij stress wordt dat gevoel nog versterkt. Eén dosis van een pijnstiller kan dan voldoende zijn om die vicieuze cirkel te doorbreken. Je voelt de pijn draaglijker worden of in het beste geval helemaal verdwijnen en blijft even weg van je bureau. Een pijnstiller is in bepaalde gevallen dus zeker oké, maar we stellen onder huisartsen vast dat mensen voor de minste pijn al naar een Dafalgan Forte of een hoge dosis Ibuprofen grijpen. Dat is niet de bedoeling.”

Wat zijn de concrete gevaren van het regelmatig gebruik van pijnstillers?

“De belangrijkste gevaren zien we bij de NSAID’s (Non Steroid Anti Inflammatory Drug, red.), pijnstillers met een ontstekingsremmende werking zoals Ibuprofen. Die hebben een schadelijk effect voor de maag. Neem een NSAID dus vooral niet in op de nuchtere maag. Kwetsbare mensen kunnen bij Ibuprofen ook last krijgen van hun nieren. Bij hoge doses en langdurig gebruik van paracetamol, vaak tegen hoofdpijn ingenomen, kun je nog meer hoofdpijn krijgen. Andere bijwerkingen zijn er niet meteen als je een Dafalgan inneemt. Aspirine verhoogt dan weer de bloedingsneiging. Bij de meeste mensen is dat geen probleem, maar wel als je bijvoorbeeld de dag nadien geopereerd moet worden. Combineer aspirine dus niet met andere bloedverdunners. Het is sowieso nooit een goed idee om op eigen initiatief, langdurig medicatie in te nemen en al zeker niet meer dan nodig. Anders loop je het gevaar bepaalde aandoeningen te camoufleren. Wie langdurig pijn heeft, moet naar de dokter.”

Kun je verslaafd geraken aan pijnstillers?

“Aan paracetamol, ibuprofen en aspirine niet. Wel aan Tramadol en de gehele morfine-achtige soorten pijnstillers. Morfine is een verslavend product. Dat werkt direct of indirect in op het beloningscentrum in je hersenen, zoals nicotine en alcohol ook zo’n gevaar inhouden. Dat betekent niet dat iedereen er verslaafd aan geraakt. Er is een verslavingspotentieel.”

Schuilt er een gevaar dat er gewenning optreedt en bepaalde pijnstillers na een tijdje niet meer werken, zodat mensen overschakelen op zwaardere morfine-achtige pijnstillers?

“Nee, dat stellen we niet meteen vast bij paracetamol. Mensen schakelen over naar zwaardere pijnstillers, omdat de lichtere exemplaren de pijn onvoldoende stillen. Bij pijnstillers met morfine kan wel gewenning optreden. Deze pijnstillers kun je niet verkrijgen zonder voorschrift, maar worden heel vaak voorgeschreven. Die trend stellen we al een aantal jaren vast. Veel mensen hebben zo’n zware pijnstiller in het medicijnkastje staan.”

Kan het kwaad om pijnstillers te nemen die overtijd zijn?

“Daar zit altijd wel wat marge op. In het beste geval is de pijnstiller uitgewerkt of is werking verminderd. Maar je loopt beter geen risico. Om zeker te zijn raadpleeg je het best een apotheker.”

Welke pijnstiller neem je het best voor welke pijn?

“Pijn is een complex gegeven, dat op verschillende niveaus in het lichaam speelt. De verschillende soorten pijnstillers werken in op de verschillende niveaus waar het signaal van pijn wordt ontvangen en verwerkt. Als je kijkt naar de meest gebruikte pijnstillers dan werken die allemaal in op een ander mechanisme, specifiek om daar het pijnsignaal te verminderen. Er bestaat zoiets als de pijnstillerstrap. Je begint het best met de lichtste pijnstillers, die bijgevolg ook de minste nevenwerkingen hebben. Voor een klassieke hoofdpijn stellen we traditioneel voor om te beginnen met 500 milligram paracetamol – Dafalgan bijvoorbeeld – om dan eventueel de dosis te verhogen naar 1 gram. Als dat nog niet helpt, kun je de toegelaten dosis combineren met Ibuprofen als ontstekingsremmer.”

“Voor het overige is het gevaarlijk om algemene uitspraken te doen. Als je naar de apotheek stapt zonder voorschrift, dan kan die je sowieso zeggen welk middel het best is voor welke pijn en welke dosis je moet innemen. Je leeftijd speelt ook een rol én ook een eventuele onderliggende problematiek. Mensen met maag-, darm- en nierproblemen bijvoorbeeld, kunnen beter niet zomaar om het even welke NSAID nemen. Daar algemene uitspraken over doen, is dus geen goed idee. Mensen moeten toch een geneesmiddel gaan kopen. Dan kun je meteen het best raad vragen aan de apotheker. Die heeft ook het beste zicht op de andere geneesmiddelen die je inneemt. En nogmaals: bij langdurige pijn moet je naar de huisarts.”

Top 5 veelgebruikte pijn- en ontstekingsremmers

• Paracetamol: bv. Dafalgan en Perdolan (pijn en koorts)

• Ibuprofen: bv. Nurofen (pijn, koorts en ontsteking)

• Tramadol: bv. Zaldiar (combinatie met paracetamol voor matige tot hevige pijn)

• Dafalgan codeïne (zwaardere vorm van Dafalgan – deels met werking van morfine - voor hevige hoofdpijn)

• Aspirine (voornamelijk hoofdpijn)

