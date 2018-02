Professionele ballerina steekt vrouwen met cellulite een hart onder de riem Charlotte Dierckx

17 februari 2018

13u26 11 Fit & Gezond De 32-jarige professionele ballerina Kylie Shea plaatst normaal gezien alleen adembenemende danskiekjes op Instagram, maar achter al dat moois schuilt ook een grote onzekerheid. Enkele dagen geleden deelde ze voor het eerst een onbewerkte foto van zichzelf met cellulite om vrouwen die worstelen met hun lichaamsbeeld moed in te spreken.

Maar liefst 90 procent van de vrouwen krijgt na de puberteit te maken met die gevreesde appelsienhuid. En alhoewel er remedies zijn om het typisch vrouwelijk verschijnsel in toom te houden, is cellulite een genetisch bepaalde kwaal die absoluut niets met je gewicht te maken heeft.

Kylie Shea werkt zich alle dagen in het zweet op de dansvloer, met een prachtig afgelijnd en gespierd lichaam als resultaat. En toch kampt ook zij sinds haar puberjaren met cellulite. "Sociale media (alsook de danswereld) worden overspoeld met vrouwen op wiens lichaam geen greintje cellulite te bespeuren valt. Zelf heb ik sinds mijn puberjaren cellulite en voel me daardoor tot op de dag van vandaag erg kwetsbaar."

"Je bent niet alleen"

Als tienermeisje worstelde de ballerina jarenlang met ongezonde eetgewoontes in de hoop haar appelsienhuid de baas te blijven, en zelfs nu is haar kijk op haar lichaam nog iedere dag een gevecht. Al leert ze stap voor stap haar imperfecties omarmen. "Vandaag keek ik voor het eerst in de spiegel zonder mijn lichaam en cellulite te bekritiseren zoals ik gewoonlijk doe. Het is mijn plicht om dit moment met jullie te delen. Met deze onbewerkte foto van mezelf en mijn grootste onzekerheid wil ik iedereen die met cellulite worstelt vertellen dat je niet alleen bent."

"Blijf hard trainen en onthoud dat onze lichamen het best reageren op al dat harde werk wanneer onze geest gezond is en onze zielen gekoesterd worden. Ik hoop dat dit bericht iemand helpt", sluit ze haar post af. De foto kreeg inmiddels al meer dan 61.000 likes.