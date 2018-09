Producten met probiotica zijn

mogelijk toch niet zo goed AvH

11 september 2018

10u42

Bron: AD 0 Fit & Gezond 'Goede ’ bacteriën zitten steeds vaker in producten als yoghurt of worden als voedingssupplement verkocht. Probiotica zouden namelijk goed zijn voor de gezondheid en bovendien de weerstand verbeteren, maar nieuw onderzoek zet dat in een ander daglicht.

Probiotica zijn levende bacteriën, die via de maag in je darmen terecht komen. We horen vaak dat ze de weerstand verhogen, darmklachten verhelpen of zelfs allergische verschijnselen verminderen. Het Voedingscentrum meldde al eerder dat deze gezondheidsclaims onvoldoende ondersteund worden door wetenschappelijk bewijs.

Wetenschappers van het Weizmann Instituut voor Wetenschap in Tel Aviv stellen nu in twee verschillende artikelen dat probiotica zelfs wellicht niet zo goed voor ons zijn als gedacht. Ze zouden zelfs schadelijk voor ons kunnen zijn als ze samen met antibiotica worden ingenomen.

De onderzoeken werden gepubliceerd door het onderzoeksblad Cell en in de artikelen werd gekeken wat het effect was van consumeren van probiotica na antibiotica. De proefpersonen namen eerst antibiotica, vervolgens kregen acht van hen probiotica, zeven kregen niets en zes ontvingen een zogenoemde poeptransplantatie met bacteriën uit hun darmflora vóór de antibiotica.

De poeptransplantatie zorgde ervoor dat de darmflora binnen enkele dagen herstelde tot de samenstelling van voor de antibiotica. De probiotica vertraagde dit proces echter. De darmflora van de proefpersonen die probiotica innamen, herstelde zich namelijk langzamer dan die van de proefpersonen die niets ontvingen. Het is echter nog onduidelijk wat het precieze gevolg is voor de gezondheid van de proefpersonen.

Eran Elinav, hoogleraar Immunologie aan het Weizmann Instituut in Tel Aviv en hoofdauteur van beide artikelen, stelt in gesprek met Forbes dat deze studies aantonen dat er meer onderzoek naar probiotica nodig is. "In tegenstelling tot het huidige dogma dat probiotica onschadelijk zijn en iedereen ten goede komen, onthullen de resultaten van dit onderzoek een nieuw potentieel nadelig effect van probiotisch gebruik na antibiotica dat mogelijk op de lange termijn gevolgen zou kunnen hebben. We moeten voorzichtig zijn met het aanbevelen van dit middel totdat we meer kennis hebben."