Probleemslaper Dominique (48) volgde online therapie tegen slapeloosheid: "Ik durfde eindelijk de heilige 8 uur slaap loslaten"

20 februari 2018

13u44

Bron: AD 0 Fit & Gezond Als kind al werd de Nederlandse Dominique Prins (48) wakker van elke geluidje. Nog steeds slaapt ze erg slecht, dus ze besluit een online slaaptherapie te volgen. "Eén van de opdrachten is een wekker zetten om acht uur op zondag. Het voelt alsof ik de enige op de wereld ben die al wakker is."

Ik heb mail: Er staat een nieuw slaapconsult klaar. Voor het eerst in mijn leven volg ik een online slaaptherapie, en dat is geen onverdeeld genoegen. Neem het slaapdagboek. Elke ochtend moet ik noteren hoe laat ik naar bed ga, hoe laat ik het licht uitdoe, hoe lang het duurt voor ik in slaap val, hoe vaak en hoe lang ik 's nachts wakker ben en hoe laat ik opsta. Ik houd me daar het liefst zo min mogelijk mee bezig ben. Hoe meer je over slapen nadenkt, hoe minder goed het lukt, is mijn ervaring. Niet over lezen, niet over praten, dat werkt het beste. En anders is er nog de geheime tip van een collega: Droomsap. Een vrij verkrijgbaar middel op basis van doxylamine, dat bij allergieën wordt gebruikt. De eerste keer dat ik er een lepeltje van neem, val ik voor het eerst in tijden als een blok in slaap. Halleluja! Maar als ik de volgende ochtend duf wakker word, voelt het alsof ik een narcosemiddel voor olifanten heb gebruikt. Mijn collega was vergeten te zeggen dat hij het om die reden alleen in het weekend gebruikt.

De volgende ochtend word ik duf wakker. Alsof ik een narcosemiddel voor olifanten op heb

Vandaar dus de online slaaptherapie; misschien moet ik echt iets doen aan dat slechte slapen. Bovendien ben ik nieuwsgierig. Is het mogelijk om met zo'n therapie mijn probleem - moeilijk inslapen, vaak wakker, veel piekeren - onder controle te krijgen?

