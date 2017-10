Probeer eens een 'geluksdieet': deze voedingstips geven je humeur een boost ND

We letten meestal op onze voeding met als doel wat kilo's te verliezen. Maar wat als je het eens anders aanpakt, en eten op het menu zet dat je een gelukkig gevoel bezorgt? De Britse voedingsdeskundige Christine Bailey schreef het boek The Brain Boost Diet Plan, waarin ze voedingstips geeft voor wie niet alleen slanker, maar ook blijer door het leven wil gaan.

Een dipje, even wat minder goed in je vel of een gebrek aan motivatie? Probeer jezelf eens een oppepper te geven door wat je eet. En daarmee bedoelen we niet dat je uit troost naar dat stuk chocolade moet grijpen. Verschillende onderzoeken hebben al een verband gevonden tussen wat we eten en hoe we ons voelen. Door dat efficiënt in te zetten, brengt een verandering van voedingsgewoonten niet alleen een gezond lichaam, maar ook een opgewektere geest met zich mee.

Door de juiste voedingstoffen te selecteren, kan je lichaam neurotransmitters aanmaken die je humeur een boost bezorgen. Dat idee vormt de basis voor het boek van voedingsdeskundige en kok Christine Bailey, die in The Brain Boost Diet Plan omschrijft wat je dan juist kan eten om je beter te voelen. Haar boek is - in het Engels - te koop vanaf januari 2018. Wij geven alvast zes van haar tips mee die je zo kan toepassen.

1. Vermijd bewerkte voeding

Je bloedsuikerspiegel in balans houden, is één van de snelste manieren om meteen verbetering in je humeur te merken. Mijd daarom bewerkte en geraffineerde koolhydraten zoals wit brood, witte pasta en suiker- en vetrijke bewerkte snacks zoals koekjes en chips. Kies in plaats daarvan voor de gezonde vetten uit olijfolie, avocado, noten en zaden, zet veel groenten op het menu die rijk zijn aan antioxidanten en kies voor volle eiwitten.

2. Wees niet bang van vet

60% van je brein bestaat uit vet, voornamelijk omega 3-vetzuren en fosfolipiden. Geef je die vetten niet aan je lichaam, dan kamp je met een gebrek aan concentratie en een slechter humeur. Zorg er daarom voor dat je genoeg gezonde vetten haalt uit olijfolie, vette vis, noten en zaden. Ze geven je humeur een opkikker en verlagen de kans op depressie. Zorg er wel voor dat je geen te grote porties neemt van vetrijke voeding, want dan krijg je alsnog te veel calorieën binnen. Maar mijd zeker geen gezonde vetten, want die heeft ons lichaam nodig.

3. Drink groene thee

Ruil die zoveelste kop koffie eens in voor thee, zeker als je gestresseerd bent. De antioxidanten in groene thee zijn goed voor de concentratie en verminderen stress.

4. Vitamine D

Een gebrek aan vitamine D wordt in verband gebracht met depressie en negatieve gevoelens. In de winter is het extra moeilijk om aan voldoende vitamine D te komen door het gebrek aan zonlicht. Eet daarom regelmatig champignons, eieren, volle zuivelproducten en vette vis.

5. Eet dagelijks gefermenteerde voeding

Recente studies zien een verband tussen een goede darmflora en je goed in je vel voelen. Een gezonde dosis bacteriën in de darmen zorgt ervoor dat je beter kan omgaan met gevoelens van stress en angst. Probeer daarom dagelijks gefermenteerde voeding op het menu te zetten, zoals yoghurt, kefir, augurken, kombucha en miso.

6. Het belang van magnesium

Als we gestresseerd zijn, regelmatig sporten, veel alcohol drinken of te veel suikerrijke voeding hebben gegeten, dan spreken we onze magnesiumreserves in ons lichaam aan. Magnesium is een mineraal dat ontspant en helpt om te gaan met stress, angst en slechte nachtrust. Je vindt magnesium onder meer in groene bladgroenten zoals spinazie, peulvruchten, noten, bananen, rauwe cacao, volkoren brood en broccoli.