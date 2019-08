Populaire diëten onder de loep: hoe (on)gezond zijn detoxkuren? Nele Annemans

15 augustus 2019

15u43 1 Fit & Gezond De zomer, die staat voor velen onder ons gelijk aan talloze terrasjes dito cocktails, wekelijks barbecuen, een strandvakantie vol lekkers én helaas wat extra kilootjes op de weegschaal. De verleiding om je te wagen aan een populair dieet is dan ook erg groot. Maar hoe gezond zijn die? Elke week nemen wij samen met voedingsdeskundige Sandra Bekkari een populair dieet onder de loep. Vandaag: detoxkuren.

De theorie achter detox- of ontgiftingskuren is dat je lichaam regelmatig gereinigd moet worden van afvalstoffen en gifstoffen. Veelgebruikte methoden zijn vasten, darmspoelingen en sapkuren. Doorgaans eet je weinig vet en suiker en drink je geen alcohol of koffie, meestal in combinatie met enkele vastendagen.

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om een detoxkuur te volgen:

* “Veel mensen laten zich verleiden door detoxkuren nadat ze alle remmen losgelaten hebben, zoals na een all-invakantie of de eindejaarsperiode bijvoorbeeld. Die drastische uitersten zijn erg nefast voor je lichaam.”

* “Bij lange sapkuren verlies je niet alleen vocht, maar op lange termijn ook spiermassa.”

* “Jezelf een tijdje uithongeren is erg ongezond en heeft achteraf vaak het omgekeerde effect. Zodra je detox gedaan is, krijg je enorm veel zin in alles wat je niet mag eten. Alles wat je jezelf verbiedt om te eten wordt dan extra verleidelijk, waardoor je na je detoxperiode vaak net meer gaat eten.”

* “Detoxen is zeker af te raden voor kersverse mama’s. Want net zoals bij elk ander streng dieet waarbij je snel afvalt, komen de afvalstoffen die opgeslagen zitten in je vetmassa vrij. Als je weinig of niet eet, moet je lichaam namelijk uit die vetcellen putten. Maar de afvalstoffen die dan vrijkomen, komen ook in de moedermelk terecht. Ik raad het dan ook absoluut af om meteen na de zwangerschap een streng dieet te volgen.”

* “Je leert er geen gezond eetgedrag mee aan.”

* “Vaak gaat het detoxen gepaard met barstende hoofdpijn.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van een detoxkuur:

* “Een extreme detox is nergens voor nodig, maar je kan wel op een milde, haalbare manier je lichaam wat ondersteuning bieden bij het ontgiften. Zo is het bijvoorbeeld een goed idee om alcohol een bepaalde tijd te schrappen of een tijdje geen bewerkte suiker te eten en meer groenten en plantaardige voeding op het menu te zetten na een overdadige periode. We weten allemaal dat alcohol erg belastend is voor ons lichaam. Zo moet je lever ongeveer een uur tot anderhalf uur werken om een glas alcohol af te breken. Je lever dus af en toe wat rust gunnen zodat hij zijn werk kan doen, is wel een positieve manier van detoxen die het natuurlijke proces van ontgiften kan ondersteunen.”