Populaire diëten onder de loep: hoe (on)gezond is Weight Watchers? Nele Annemans

08 augustus 2019

11u49 7 Fit & Gezond De zomer, dat betekent voor velen onder ons snel nog wat kilootjes proberen te verliezen om er toch net dat tikkeltje beter uit te zien in die nieuwe bikini. Maar is dat wel zo gezond? Elke week nemen wij samen met voedingsdeskundige Sandra Bekkari een populair dieet onder de loep. Vandaag: Weight Watchers.

Wat ooit begon in de huiskamer van de Amerikaanse Jean Nidetch, die wekelijks een groepje vriendinnen uitnodigde om te bespreken hoe je kon afvallen, groeide uit tot een van de bekendste afslankmethodes: Weight Watchers. Bij Weight Watchers heeft elk voedingsmiddel een specifiek aantal punten en wordt aan de hand van je lengte, gewicht, leeftijd en geslacht bepaald hoeveel je er maximaal per dag mag opnemen. Je kan ervoor kiezen om de wekelijkse samenkomsten, met bijhorend weegmoment, bij te wonen of je kan het programma ook gewoon online volgen met een app.

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om Weight Watchers te volgen:

- “Ik ben geen voorstander van je hele leven punten of calorieën tellen. Het is belangrijker om te kijken naar wat je eet, de voedingswaarde en het verzadigende effect van voeding. Zo bevatten noten bijvoorbeeld heel wat punten bij Weight Watchers, terwijl een lightkoekje er minder telt. Toch zullen die noten je veel langer een voldaan gevoel geven. Kies je voor het lightkoekje, dan heb je binnen de kortste keren weer honger en eet je er nog eentje, en nog eentje ... Ik geef de voorkeur liever aan iets wat een beetje calorierijker is, maar je wel een voldaan gevoel geeft. Het is ook bewezen dat mensen die alles light eten, uiteindelijk meer calorieën binnen krijgen dan mensen die voor volle producten kiezen. Dat komt omdat ze enerzijds niet verzadigd zijn, en anderzijds omdat ze zichzelf iets wijsmaken waardoor ze er meer van eten.”

- “Weight Watchers focust erg op gewichtsverlies. Ik vind de voordelen van gezonde voeding belangrijker dan alleen dat getal op de weegschaal. Gewichtsverlies is een mooie bijwerking, maar mag niet het enige doel zijn.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van Weight Watchers:

- “Het grootste pluspunt aan Weight Watchers is dat het mensen samenbrengt met eenzelfde doel. Dat werkt heel motiverend. Het werkt erg motiverend voor mensen met overgewicht om er samen voor te gaan. Voor sommigen is ook het weegmoment een erg goede stimulans om op een positief elan verder te gaan.”

- “Weight Watchers is een van de betere methodes om af te vallen omdat het mensen bewuster maakt van porties en wat ze in hun mond stoppen.”

- “Omdat Weight Watchers geen enkel voedingsmiddel verbiedt, is het ook een haalbare manier om af te vallen. Het programma laat je ook toe om het te combineren met andere methodes.”

- “Het programma is positief geëvolueerd. 20 jaar geleden draaide Weight Watchers vooral om het punten tellen en maakte het niet uit welke voedingsmiddelen de punten kwamen. Vandaag, zeker met hun nieuwe Flexprogramma, is er meer aandacht voor gezondheid en wat je beter meer of minder eet.”