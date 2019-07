Populaire diëten onder de loep: hoe (on)gezond is het Pioppi-dieet? Nele Annemans

18 juli 2019

17u16 0 Fit & Gezond De zomer, dat betekent voor velen onder ons snel nog wat kilootjes proberen te verliezen om er toch net dat tikkeltje beter uit te zien in die nieuwe bikini. Maar is dat wel zo gezond? Elke week nemen wij samen met voedingsdeskundige Sandra Bekkari een populair dieet onder de loep. Vandaag: het Pioppi-dieet.

Het Pioppi-dieet, dat zijn naam dankt aan het Zuid-Italiaanse dorpje Pioppi, raakte bekend door het boek van cardioloog Asheem Malhotra en Donal O’Neill. Het is een soort levensstijl die doet denken aan het mediterrane dieet dat voornamelijk uit groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, gevogelte en vis én een matig alcoholgebruik bestaat. Al zijn er wel een aantal verschillen. Zo worden graanproducten volledig vermeden, wordt aangeraden om veel vet te eten, ongeacht welke soort, mag je maximaal 3 maaltijden per dag nuttigen en geen tussendoortjes, moet je minstens 10 eieren per week eten en wekelijks 24 uur vasten.

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om het Pioppi-dieet te volgen:

- “Hoewel het een goed idee is om meer gezonde, onverzadigde vetten op het menu te zetten, maakt het bij het Pioppi-dieet niet uit welke vetten je eet. Ik ben ervan overtuigd dat verzadigde vetten zoals boter of kokosolie binnen een gezond eetpatroon passen, maar je kan ze beter beperken.”

- “Ook eieren passen binnen een gezond eetpatroon. Vroeger dacht men dat je er maar 2 à 3 per week mocht van consumeren, nu weten we dat dat achterhaald is en dat je er gerust meer mag eten. Maar elke week minstens 10, is overdreven.”

- “Het is geen slecht idee om wat minder koolhydraten op het menu te zetten, zeker als je een sedentair leven leidt. Maar zoals bij het Pioppi-dieet alle graanproducten schrappen, is geen goed idee. Witte pistolets en pasta mag je gerust links laten liggen, die hebben namelijk geen voedingswaarde. Maar volwaardige graansoorten zoals havermout hebben wel tal van voordelen. Die zitten namelijk tjokvol vezels, B-vitamines en mineralen.”

- “Net zoals bij de meeste modediëten, zijn er geen langetermijnstudies gedaan naar welk effect ze nu precies hebben. Vaak worden de diëten zelfs door dokters, in dit geval een cardioloog, naar voren geschoven. Daardoor denken veel mensen dat ze sowieso gezond zijn. Toch druisen de principes van tal van diëten vaak in tegen de adviezen van de hoge gezondheidsraad, die wel gebaseerd zijn op jarenlang onderzoek.”

- “Persoonlijk ben ik wel een voorstander van een à twee gezonde tussendoortjes, zolang ze je bloedsuikerspiegel niet uit balans halen. Een handjevol noten als vieruurtje zorgt ervoor dat je ‘s avonds niet van alles naar binnen schrokt omdat je uitgehongerd thuiskomt.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van het Pioppi-dieet:

- “Het is positief dat het dieet zich baseert op het mediterrane eetpatroon met veel groenten, fruit, volkorenproducten, noten, vis en weinig vlees op het menu. Alleen is het jammer dat er bij het dieet toch bepaalde regels worden opgelegd.”

- “Hoewel ik tegen het volledig schrappen van koolhydraten ben, is het wel goed om minder sterk bewerkte suikers te eten. De gemiddelde Belg eet 40 kilogram suiker per jaar. Door suiker even te schrappen word je je daar bewust van én ontwen je ook je drang naar zoet. Je smaakpapillen passen zich namelijk na een tijdje aan, waardoor je opnieuw leert proeven hoe zoet iets smaakt. Bovendien eten we in het algemeen te veel sterk bewerkte koolhydraten. Veel mensen zitten heel de dag aan hun bureau gekluisterd, komen thuis, eten een bord spaghetti en ploffen in de zetel. Maar die grote hoeveelheden koolhydraten heb je helemaal niet nodig, tenzij je een topsporter bent. Er mogen gerust wat aardappeltjes of pasta op je bord liggen, maar geen berg. Vaak eten we ’s avonds een hoop aardappelen, een homp vlees en groenten als garnituur. Heb je een sedentaire levensstijl, dan is dat nefast voor je gezondheid. Kies ook bijvoorbeeld liever voor zilvervliesrijst dan voor witte, en voor volkorenpasta in plaats van gewone en probeer vooral een gulden middenweg te vinden.”

- “Wat ik ook erg positief vind aan het dieet, is dat het niet alleen over voeding gaat, maar over het totaalplaatje. Zo worden er ook adviezen gegeven om je slaapkwaliteit te verbeteren, over beweging, het belang van sociale contacten ...”

- “Hoewel het een lowcarbdieet is met veel vetten, is het minder extreem dan bijvoorbeeld het ketodieet.”

- “Door tussendoortjes te schrappen en maar 3 grote eetmomenten in te lassen, ga je automatisch minder snel naar zoetigheden grijpen.”

- “Elk dieet werkt. Als je je houdt aan de regels, zal je dus ook gewicht verliezen. De vraag is alleen of het op lange termijn gezond is en of het een levensstijl kan worden.”