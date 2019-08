Populaire diëten onder de loep: hoe (on)gezond is het paleodieet? Nele Annemans

01 augustus 2019

15u49 0 Fit & Gezond De zomer, dat betekent voor velen onder ons snel nog wat kilootjes proberen te verliezen om er toch net dat tikkeltje beter uit te zien in die nieuwe bikini. Maar is dat wel zo gezond? Elke week nemen wij samen met voedingsdeskundige Sandra Bekkari een populair dieet onder de loep. Vandaag: het paleodieet.

Bij het paleo- of het oerdieet ga je eten zoals onze voorouders. Dat betekent dat moderne industrieel bewerkte producten, die vroeger niet bestonden, verboden zijn. Denk aan granen, zuivelproducten, sojaproducten, sterk geraffineerde producten zoals pasta, koekjes en snoep, en soms ook groenten uit de nachtschadefamilie zoals aubergines en tomaten. Wat er wel veel op het menu staat, zijn gezonde vetten, dierlijke eiwitten en fruit en groenten die niet tot de nachtschadefamilie behoren. Zo zou het paleodieet ervoor zorgen dat je niet te maken krijgt met welvaartziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas.

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om het paleodieet te volgen:

* “We leven niet meer in de oertijd. Ons lichaam, en meer bepaald onze darmflora, is aangepast aan het eten van bepaalde gezonde voedingsmiddelen zoals natuuryoghurt en havervlokken. We hebben nu ook een veel ruimer aanbod, niet alleen aan bewerkte, maar ook aan pure voedingsmiddelen.”

* “Ik ben geen voorstander van het schrappen van gezonde voedingsmiddelen. Door alle granen, zuivel en bepaalde groenten te schrappen is de kans op voedingstekorten reëel en het maakt het dieet ook vrij onhaalbaar. Als je geen havervlokken, tomaten of paprika meer mag eten: wie houdt dat vol? Bovendien is aangetoond dat de mediterrane keuken, die onder andere veel groenten van de nachtschadefamilie bevat, een heel gezonde keuken is. Bepaalde groenten schrappen lijkt me dus geen goed idee. Ook bewezen: gefermenteerde zuivelproducten hebben een positief effect op je darmflora. Zuivel an sich is ook nog altijd een goede bron van calcium. Het is niet aangeraden om grote hoeveelheden zuivel te consumeren, maar natuuryoghurt en een stukje kaas passen een gezond voedingspatroon.”

* “Sommige mensen overdrijven met hun porties vlees omdat onze voorouders grotere porties vlees aten. Maar de kwaliteit van het vlees van vandaag is niet te vergelijken met die van vroeger. Bovendien zijn grote porties vlees niet aan te raden voor onze gezondheid. Zo raadt de Gezondheidsraad aan om maximaal 500 gram rood vlees per week te eten. Vis wordt ook warm aanbevolen, en is ook erg gezond, maar 7 dagen per week is te veel van het goede.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van het paleodieet:

* “We eten veel te veel sterk bewerkte granen, en koolhydraten in het algemeen, zeker omdat we onze voeding niet aanpassen aan onze zittende levensstijl. Onze voorouders gingen jagen, wij niet. Het is dus zeker een goed idee om minder sterk bewerkte voedingsmiddelen te eten, al is volledig schrappen erg moeilijk en vaak niet haalbaar. Gebruik gewoon je gezond verstand en eet ze met mate. Ik pas hierbij de 80/20-regel toe: als de basis van je eetpatroon gezond is zal die laatste 20% het verschil niet maken.”

* “Het idee van vooral meer pure voeding te eten is erg positief! Probeer dat mee te nemen om keuzes te maken in wat je wel en niet eet.”