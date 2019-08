Populaire diëten onder de loep: hoe (on)gezond is het atkinsdieet? Nele Annemans

29 augustus 2019

10u03 1 Fit & Gezond De zomer, die staat voor velen onder ons gelijk aan talloze terrasjes dito cocktails, wekelijks barbecuen, een strandvakantie vol lekkers én helaas wat extra kilootjes op de weegschaal. De verleiding om je te wagen aan een populair dieet is dan ook erg groot. Maar hoe gezond zijn die? Elke week nemen wij samen met voedingsdeskundige Sandra Bekkari een populair dieet onder de loep. Vandaag: het atkinsdieet.

Het atkinsdieet, dat al in de jaren 70 zijn intrede deed, is het bekendste voorbeeld van een koolhydraatarm dieet. Wie dat volgt, schrapt zo veel mogelijk koolhydraten en eet veel eiwitten en vetten. In de eerste fase worden vrijwel alle koolhydraten geschrapt, zodat je niet meer dan 20 gram koolhydraten per dag eet – waarvan de meeste uit groenten komen. Daarna integreer je langzaamaan opnieuw koolhydraten in je voedingspatroon tot je een koolhydraatniveau vindt dat bij je past.

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om het atkinsdieet te volgen:

* “Hoewel je in het begin snel gewicht verliest met het atkinsdieet, kom je makkelijk weer aan zodra je weer meer voedingsmiddelen toelaat. In je lichaam is suiker namelijk gebonden aan water. Zo is één molecule glucose gebonden aan drie moleculen water. Als je dus die suikervoorraden gaat uitputten door ze te schrappen, verlies je vooral vocht. Zodra de glycogeenvoorraden weer aangevuld worden, komt je vochtbalans weer op peil en komen de verloren kilo’s er gewoon weer bij. Weet dat 3 kilogram vetmassa verliezen in een week tijd gewoon niet kan. Om 1 kilogram puur vetmassa te verliezen moet je 7.000 calorieën extra verbranden. Een halve kilogram per week is dus veel realistischer.”

* “De eerste fase is erg drastisch. Je mag dan zelfs geen fruit meer eten omdat er suikers in zitten. Dat staat wel erg ver af van een gezond voedingspatroon.”

* “Het volledig schrappen van koolhydraten gaat gepaard met allerlei klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en een slecht humeur. Als je te weinig koolhydraten eet, gaan je hersenen ook minder van het gelukshormoon serotonine aanmaken. Schrap dus zeker niet alle koolhydraten, maar kies voor de juiste!”

* “Van grote porties eiwitten, die typisch zijn voor het atkinsdieet, is aangetoond dat ze belastend zijn voor het lichaam. Zo zou het het risico op osteoporose verhogen, het verouderingsproces versnellen en worden je lever en nieren extra belast. Mensen met nierproblemen kunnen zich dus beter niet aan dit dieet wagen.”

* “Het dieet is alleen maar gericht op gewichtsverlies, ten koste van je gezondheid. Je gezondheid moet de eerste prioriteit blijven.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van het atkinsdieet:

* “Als je je strikt aan het dieet houdt, verlies je in de beginfase tijdelijk veel kilo’s.”

* “Het is goed om sterk bewerkte suikers te schrappen. De gemiddelde Belg eet 40 kilogram suiker per jaar. Door suiker even te schrappen word je je daar bewust van én ontwen je ook je drang naar zoet. Je smaakpapillen passen zich namelijk na een tijdje aan, waardoor je opnieuw leert proeven hoe zoet iets smaakt. Bovendien eten we in het algemeen te veel enkelvoudige koolhydraten. Veel mensen zitten heel de dag aan hun bureau gekluisterd, komen thuis, eten een bord spaghetti en ploffen in de zetel. Maar die grote hoeveelheden koolhydraten heb je helemaal niet nodig, tenzij je een topsporter bent. Er mogen gerust wat aardappeltjes op je bord liggen, maar geen berg. Kies ook bijvoorbeeld liever voor zilvervliesrijst dan voor witte, en voor volkorenpasta in plaats van gewone. Maar zorg er vooral voor dat de basis van je middag- en avondmaal uit groenten bestaat en pas de hoeveelheid koolhydraten aan aan je fysieke activiteit.”