Exclusief voor abonnees Populair in Hollywood en bij ons: intermittent fasting Isabelle Cheyns

12 juli 2019

13u52

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Vasten wint aan populariteit. Niet verwonderlijk, want het is niet nieuws. We hebben het niet over een langere periode helemaal niets eten, maar over periodiek vasten. Bekende ‘onderbroken vasters’ zijn Beyoncé, Hugh Jackman en Jennifer Lopez.

Er zijn verschillende vormen van periodiek vasten, in het Engels intermittent of alternating fasting. De eerste manier, intermittent fasting, speelt op dagniveau. In het 16:8-protocol eet je 16 aaneengesloten uren niet, terwijl je in de overige 8 uur normaal eet, en wat je wil. Bij de tweede manier, alternating of alternated fasting, vast je twee of meer dagen per week. Denk aan het 5:2-dieet, waarbij je per week 5 dagen normaal eet en 2 dagen niet meer dan 500 of 600 kilocalorieën consumeert.

