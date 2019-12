Poetsen maar! Drie keer of meer per dag tandenpoetsen vermindert risico op hartfalen VW

03 december 2019

07u47

Je tanden minstens drie keer per dag poetsen zou je risico op hartfalen kunnen verkleinen met meer dan 10%. Dat blijkt uit een grootschalige studie van Zuid-Koreaanse wetenschappers.

Onderzoekers koppelden drie maal daags (of meer) poetsen aan een lager risico op hartfalen en atriumfibrilleren, een aandoening die een onregelmatige hartslag veroorzaakt. Er wordt gedacht dat veelvuldig poetsen het aantal bacteriën tussen de tanden en het tandvlees vermindert, waardoor deze niet in de bloedbaan terechtkomen.

Om tot deze conclusie te komen onderzochten wetenschappers in Zuid-Korea het verband tussen mondhygiëne en hartproblemen met een studie bij 161.000 mensen tussen 40 en 79 jaar oud. Zij ondergingen tussen 2003 en 2004 een routinecontrole. Tegen de tijd van de follow-up tien jaar later had ongeveer 5 procent van hen hartfalen en 3 procent atriumfibrilleren ontwikkeld.

Drie keer of meer per dag poetsen ging gepaard met een 12 procent lager risico op hartfalen en een 10 procent lager risico op atriumfibrilleren. De bevindingen waren onafhankelijk van factoren zoals leeftijd, geslacht, financiële status, regelmatige lichaamsbeweging, alcoholgebruik en BMI.

Een andere studie toonde eerder al aan dat een slechte mondhygiëne kan leiden tot bacteriën in het bloed, die vervolgens ontstekingen in het lichaam kunnen veroorzaken. Dit verhoogt onder meer het risico op een onregelmatige hartslag en hartfalen.