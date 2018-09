Plots meer last van puistjes? Dan heb je misschien wel Mallorca-acne TVM

05 september 2018

13u48 2 Fit & Gezond Door de zon wordt de huid droger en bruin, waardoor mensen die last hebben van acne vaak even respijt krijgen in de zomer. In september en oktober duikt vaak echter het ene puistje na het andere op. En dat fenomeen heeft zelfs een naam: Mallorca-acne. Wij leggen uit wat het is en wat je eraan kan doen.

Het is gelukkig niet zo dat het allemaal in je hoofd zit. Integendeel. De zonnige zomervakantie zorgt er inderdaad voor dat je huid een heel stuk opknapt. Het probleem is dat de acne in de meeste gevallen na de zonvakantie twee keer zo hard weer terugkomt.

Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Wel, enerzijds droogt de zon de overmatige talgafscheiding van de huid uit. Daarnaast remt ze ook de bacterie af die verantwoordelijk is voor acne en verdikt UV-straling de opperhuid. In eerste instantie lijkt dat prima, omdat acne-klachten daardoor verminderen. Maar die verdikte opperhuid en de talgklieren die weer opengaan eens de zon verdwenen is, zorgt na de zomermaanden net voor een opstoot van mee-eters en puistjes.

Mallorca-acne

Daarnaast kan zonlicht ook een specifieke soort acne veroorzaken, de acne aestivalis (of Mallorca-acne). Die ontstaat wanneer UVA-stralen reageren met bepaalde stoffen in huidverzorgings- en zonbeschermingsproducten en er een allergische reactie ontstaat. Bij deze vorm van acne, komen vooral kleine rode bultjes voor en geen mee-eters of puisten met een gele kop. Als je vermoedt dat je hier last van heb, passeer je best eens bij de huidarts. Die kan je tretinoïne crème of benzoylperoxide gel voorschrijven om de verdikte hoornlaag weer zachter te maken waardoor de verstoppingen kunnen wegtrekken.

Wat kan je tegen acne na de zomer doen?

Logisch, maar daarom niet minder belangrijk: gebruik in de zon een goede zonnefactor en probeer zo veel mogelijk uit de zon te blijven (of draag zo’n stylish zomerhoed). Al is dat nu natuurlijk al te laat. De volgende stappen kun je nu nog ondernemen:

- Gebruik een milde douchegel die niet te sterk geparfumeerd is en was je ook geen twee keer per dag met zeep. Té proper willen zijn kan er soms voor zorgen dat je huid net gaat overreageren. Je gezicht was je best in de ochtend en avond met water en een milde wasgel bedoeld voor de gevoelige huid.

- Was je lakens, handdoeken en kussenslopen (nog) vaker dan anders.

- Pulk niet aan de puistjes en gebruik zo weinig mogelijk make-up om ze te verbergen. Dat maakt de ontsteking alleen maar erger.

- Zorg er bij het douchen voor dat je restjes shampoo en conditioner altijd zorgvuldig van je afwast, zodat die niet voor irritatie kunnen zorgen.

- Vooral op je rug en schouders zijn verstopte poriën een belangrijke oorzaak van acne. Zorg voor luchtige kledij die je huid zoveel mogelijk laat ademen. Kies voor katoen en linnen, in plaats van synthetische stoffen zoals polyester.

- Wissel ook regelmatiger van beha dan in de winter.

- Ga je sporten bij warm weer, dan is het extra belangrijk om meteen daarna in de douche te springen. Spoel het zweet zo snel mogelijk van je af, zodat je poriën de kans niet krijgen om te verstoppen.

Op zoek gaan naar een bijpassende huidverzorging kan ook wonderen doen. Effaklar K(+) van La Roche-Posay richt zich bijvoorbeeld specifiek op de volwassen huid die last heeft van acne en een glimmende huid. Ook af en toe een reinigend kleimasker kan je huid een echte oppepper geven en schade van vrije radicalen verminderen.

Zie je geen verbetering? Dan kan de huisarts of dermatoloog je producten voorschrijven met bijvoorbeeld salicylzuur, benzoylperoxide of vitamine A-zuur in. In het slechtste geval kun je ook antibiotica nemen die ontstekingen tegengaat.