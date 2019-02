Plots enorme trek in chocola of een hele zak chips? Dit is wat je food cravings je proberen te vertellen

Nele Annemans

10 februari 2019

15u26

Bron: The Huffington Post 0 Fit & Gezond Ah food cravings, je weet vast wel waar we het over hebben: die plotse onweerstaanbare drang naar de pot Ben & Jerry’s die in de diepvries lonkt, dat heerlijke plakje kaas in de koelkast of die XL-zak paprikachips. En hey, het kan heus geen kwaad om daar eens aan toe te geven - wij zijn ook maar mensen - maar echt goed voor je lichaam en lijn is het niet. Bovendien hebben ze vaak een onderliggende oorzaak. Twee experts geven uitleg.

Als je plots een enorme trek hebt in bepaalde voedingsmiddelen, probeert je lichaam je iets te vertellen. “Dat je plots erg verlangt naar bepaalde voedingsmiddelen komt meestal doordat je lichaam op zoek is naar bepaalde voedingsstoffen”, vertelt hormoonspecialiste Alisa Vitti. “Een verlangen naar zout kan bijvoorbeeld wijzen op een magnesiumtekort, zin in zuivel dan weer op een calciumtekort. Heb je voortdurend trek in snoep of koolhydraten? Dan kan het zijn dat je een tekort hebt aan essentiële vetzuren zoals omega 3.”

Bij vrouwen worden de onbedwingbare trekjes vaak ook veroorzaakt door hun menstruatiecyclus. “Het beeld van een vrouw die naar chocolade hunkert tijdens haar menstruatie is misschien wat cliché, maar je cyclus heeft wel degelijk een invloed op je food cravings”, aldus dokter Ellen Vora. “Afhankelijk van waar je in je cyclus zit, zal je trek naar bepaalde voedingsmiddelen ook veranderen.”

Omdat de hormonen van vrouwen een hele maand schommelen, hebben ze ook verschillende behoeftes gedurende de maand. Tijdens je eisprong, die in het midden van je cyclus ligt, is je lichaam op zoek naar gezonde bronnen van eiwitten zoals eieren, noten en mager vlees. Tijdens je menstruatie daarentegen verlies je vaak meer ijzer waardoor je lichaam hunkert naar voeding die rijk is aan ijzer zoals groene groenten, gedroogde bonen, erwten en rood vlees.

Comfortfood

Merk je dat je tijdens je regels hunkert naar chocolade? Dat kan wijzen op een magnesiumtekort, maar het kan ook het gevolg zijn van je verlaagde oestrogeen- en progesteronspiegels die lager zijn dan normaal, waardoor je je waardeloos voelt en troost zoekt in comfortfood zoals ijs en pizza.

Vitti voegde eraan toe dat de meeste vrouwen vooral tijdens de tweede helft van hun cyclus last hebben van food cravings. Zo zouden vrouwen in de tweede fase tot maar liefst 600 calorieën per dag meer eten dan in de eerste fase.

Maar ook mannen kunnen volgens Vitti naar bepaalde voedingsmiddelen hunkeren door hormoonschommelingen. “Mannen kunnen net zoals vrouwen pieken en dalen ervaren in hun testosteron en oestrogeen, waardoor ze ook last kunnen hebben van bepaalde foodcravings. En uiteraard hangt ook de mate waarin je beweegt af van hoe erg je trek kan zijn. “Iemand die intensief sport, zal veel meer hunkeren naar bepaalde voedingsmiddelen dan iemand die de hele dag in de zetel ligt”, besluit Vitti.