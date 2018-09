Plots een ongewenste haar op je kin? Dit is hoe dat komt Valérie Wauters

11 september 2018

17u01

Bron: Popsugar 1 Fit & Gezond De ene dag is er niets aan de hand, de volgende kijk je in de spiegel en ontdek je als vrouw plots een verdwaalde haarpijl op je kin. Maar hoe komt die daar eigenlijk? En kan het kwaad?

Kort gezegd zijn zogenaamde wilde haren niets om je zorgen over te maken. "We zijn in principe gewoon allemaal zoogdieren, en onze lichamen worden bedekt met haar", klinkt het bij dermatoloog P. Patel. "Bovendien zitten er receptoren aan elke olieklier en haarfolikel van ons lichaam. Deze zijn ervoor verantwoordelijk dat schommelingen in onze hormoonhuishouding een invloed kunnen hebben op onze haargroei."

Wanneer we ovuleren (of eisprong) produceert ons lichaam wat meer van het mannelijke hormoon testosteron. Dat kan ervoor zorgen dat onze oestrogeenreceptoren (deze regelen de haargroei) in de war raken. Hierdoor kan het voorkomen dat er plots meer haar begint te groeien op plekken waar dat bij vrouwen meestal niet het geval is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je bovenlip, kin, nek of vlak onder de navel. Daarnaast spelen ook andere hormonale factoren, zoals zwangerschap of menopauze, een rol bij het ontstaan van ongewenste haargroei. "Ook extreme stress kan een invloed hebben", klinkt het verder bij dr. Patel.

Hoewel wilde haren in de meeste gevallen te wijten zijn aan simpele schommelingen in je hormoonspiegel, kan het ook zijn dat er iets anders aan de hand is. "Het meest voorkomende probleem dat zorgt voor het opduiken van wilde haren is PCOS (Polycysteus-ovariumsyndroom, nvdr.). Deze hormoonstoornis treft 1 op de 15 vrouwen wereldwijd en komt voor wanneer je eierstokken worden vergroot door cystes." Wanneer je plots wilde haren opmerkt, samen met andere symptomen van PCOS zoals acne, het dieper worden van je stem of een onregelmatige menstruatie maak je dus best een afspraak bij de gynaecoloog.