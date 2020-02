Plantaardig naar de top: topsporters en veganisme, een goede combinatie?

Leen Van de Sande

06 februari 2020

14u58

Bron: Mindbodygreen 0 Fit & Gezond Toptennisser Novak Djokovic won dit weekend zijn achtste Australian Open en volgens hem is die glansprestatie te wijten aan zijn veganistische levensstijl. De Serviër is lang niet de enige topsporter die zweert bij een plantaardig dieet. Maar wat doet het afslaan van dierlijke producten met het lichaam van een beroepsatleet? Wij vroegen sportdiëtiste Sarah Braet naar de invloeden en effecten ervan.

Veganisme wint terrein in de topsport. Niet alleen Novak Djokovic, maar ook de zussen Venus en Serena Williams, F1-piloot Lewis Hamilton, en Nederlands kampioene powerlifting Sanne Visser zijn maar enkele namen die zweren bij een veganistisch dieet. Zij bewijzen in de praktijk dat je geen dierlijke eiwitten nodig hebt om op hoog niveau te presteren. Maar is dat wel gezond?

Een veganistisch dieet

“In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een dieet niet per se een voedingswijze om gewicht te verliezen, het is een beetje een foute benaming. Je eet volgens een bepaald patroon. Een veganistische levensstijl kan je dus een dieet noemen omdat dat een manier is van eten waarbij dierlijke producten volledig worden gemeden”, aldus Braet.

Maar is dat per definitie ook gezonder voor ons lichaam? “Er zijn duidelijk positieve effecten merkbaar bij mensen die er een veganistische levensstijl op nahouden”, zegt Braet. “Je hebt minder last van een hoge bloeddruk, krijgt meer vezels binnen waardoor je langer verzadigd bent en hebt minder last van een hoge cholesterol, wat vaak te wijten is aan dierlijke producten.” Het is een voedingspatroon dat hoog wordt aangeschreven. Maar geen dierlijke producten betekent ook minder eiwitten en geen vitamine B12.

Eiwitten voor herstel

Laat nu net dat zijn wat topsporters als heilige graal beschouwen. En dat is niet zonder reden. “Eiwitten zijn noodzakelijk voor sporters omdat ze een cruciale factor zijn bij spier-, blessure- en weefselherstel.” Daarnaast hebben topsporters nog eens een verhoogde eiwitbehoefte in vergelijking met niet-sporters. “Na een grote inspanning zijn ze meer vatbaar voor de opname van eiwitten. Je kan dus onmogelijk zonder”, meent Braet. “Als je systematisch met een aantal tekorten zit, kan het zijn dat je niet genoeg herstelt en dat je meer kans loopt op blessures.”

Er is echter wel een verschil tussen dierlijke en plantaardige eiwitten: “Eiwitten bestaan uit aminozuren. Maar niet alle aminozuren kunnen worden aangemaakt door ons lichaam. Dierlijke eiwitten zijn steeds volledig en bevatten alle aminozuren die wij nodig hebben. Bovendien zal de opname ervan snel en efficiënt verlopen, wat bij plantaardige voedingsmiddelen niet het geval is. Je kan perfect met plantaardige voeding alle nodige aminozuren opnemen, maar daarvoor moet je wel de juiste combinaties maken. Als je alleen maar granen en fruit eet, ga je systematisch een aantal aminozuren tekort komen met als gevolg dat je bepaalde eiwitten niet gaat kunnen aanmaken en gezondheidsrisico’s loopt. Het binnenkrijgen van de juiste eiwitten kan dus perfect voor vegans, maar het is wel een uitdaging.”

Eiwitten zijn dus wel voldoende op te nemen via plantaardige voeding, vitamine B12 daarentegen kan je uitsluitend terugvinden in dierlijke producten. “Dat is iets wat bij alle mensen met een veganistische levensstijl gesupplementeerd moet worden. Zeker bij topsport speelt dit een grote rol bij inspanningen en het zuurstoftransport.”

Plantenkracht

Topsporters hebben zeker geen ongelijk als ze hiervoor kiezen. Al word je er niet per se een betere atleet van. “Dat je je hierdoor een betere atleet voélt, dat kan wel. Veganistisch eten heeft zijn positieve effecten, maar het is niet dé manier om een betere atleet te worden.

“Wel is het zo dat plantaardige voeding rijk is aan vitaminen, mineralen, antioxidanten en voedingsvezels. Allemaal stoffen die ons energie én een goed gevoel geven. Het is dus zaak om goede combinaties te maken zodat alle essentiële aminozuren worden aangereikt en dat er voldoende afwisseling zit in de voeding”, besluit Braet. Topsporter zijn, meedraaien op hoog niveau én veganistisch eten? Het kan dus perfect, en dat niet op paarden- maar op plantenkracht!