Pilates in plaats van een pilletje: "leefstijlgeneeskunde" wil minder medicatie, meer gezondheidsadvies

11 oktober 2018

17u59 0 Fit & Gezond In plaats van chronische ziekten met medicatie te bestrijden, schrijven dokters beter voeding en beweging voor. Dat is de filosofie van 'leefstijlgeneeskunde', die vooral in Nederland ingang vindt. "Een arts die je een voorschrift geeft voor een 'lifecoach', dat zou pas efficiënt zijn," vindt ook de Belgische arts Rudy Proesmans.

An apple a day, keeps the doctor away. En mocht je desondanks toch bij de huisarts belanden, laat die dan eerder een portie gezonde voeding, regelmatig bewegen en ontspanning voorschrijven in plaats van een doosje pillen. De zogenaamde "leefstijlgeneeskunde" pleit ervoor een ongezonde levensstijl aan te pakken voor je te enthousiast in de medicatie vliegt. Vandaag overhandigden in Nederland 2.000 artsen, geneeskundige organisaties en patiënten dat pleidooi onder de noemer 'manifest leefstijlgeneeskunde' aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins (VVD). De ondertekenaars manen de overheid aan actie te ondernemen tegen het overdreven voorschrijven van medicatie. Met hun manifest willen ze op 10 jaar tijd de ziektekosten in Nederland met maar liefst 50% verminderen.

"Een kwaaltje? Schrijf iets voor", leren artsen nog steeds in de opleiding Dokter Rudy Proesmans

