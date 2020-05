Pijnlijke voeten na al dat wandelen of joggen? Podoloog deelt essentiële tips om kwaaltjes te voorkomen

Nu alle sportscholen gesloten zijn, gaan we met z’n allen meer wandelen en joggen. Maar dat kan erg zware kost voor je voeten zijn, met pijn of andere kwaaltjes tot gevolg. Podoloog Paul Borgions deelt zijn belangrijkste tips voor blije voeten, kwalitatieve schoenen en een goede verzorgingsroutine.

Als je je nu meer aan wandelen of joggen waagt, weet je wellicht al hoe belangrijk het is dat je je spieren goed opwarmt en stretcht, dat je gehydrateerd blijft en dat je de activiteit langzaamaan opbouwt. Maar je weet misschien nog niet hoe belangrijk het ook is dat je (veel!) aandacht besteedt aan je voeten.

Je kan immers veel last hebben van pijntjes en blessures aan je voeten. Zeker wanneer je gaat joggen. Dat is – ook al zou je dat niet meteen denken – een van de meest belastende sporten voor je lichaam, zegt podoloog Paul Borgions. “Zelfs als je gewoon met ‘Start to Run’ begint. Als je graag een uur wil sporten, kan je als beginner beter een uur gaan wandelen. Dan heb je minder kans op kwetsuren.”

Smeer je voeten in met vaseline net voor je gaat joggen. Zo voorkom je uitdroging en wrijving Podoloog Paul Borgion

Last van blaren?

Een typische kwetsuur die je aan je voeten kan oplopen wanneer je nu frequent sport? Blaren. “Ze zijn een duidelijk signaal dat er iets niet oké is”, weet Borgions. Ze wijzen er mogelijks op dat je voeten te droog zijn of niet voorbereid zijn op de wrijving die ze tijdens het joggen moeten ondergaan. Een handige tip om dat te verhelpen? “Smeer je voeten in net voor je gaat joggen om uitdroging en wrijving te voorkomen. Gewone witte vaseline werkt al goed. Zo warm je je voeten ook al op en geef je ze souplesse.”

Heb je zelfs wanneer je smeert nog blaren? Check dan je loopschoenen. “Tenzij ze nog splinternieuw zijn, zijn je schoenen wellicht niet geschikt voor je. Ze kunnen te stug of te soepel zijn, waardoor ze je voeten niet goed opvangen. Een voet moet tijdens het lopen schokken absorberen en zich aanpassen aan de grond. Als een schoen dat niet kan opvangen, gaat er wel meer mis. Je kan bijvoorbeeld ook last krijgen aan je knieën.”

Last van blauwe teennagels?

Nog een populair jogkwaaltje: blauwe teennagels. En opnieuw kunnen je schoenen de boosdoeners zijn. “Je teennagel wordt blauw omdat je tijdens het lopen microtrauma’s opliep tussen je nagel en nagelbed”, legt Borgions uit. “Vaak betekent dat dat je schoenen te klein zijn. Wanneer je loopt, worden je voeten langer door de schokken die ze moeten opvangen. Als je dan te kleine schoenen draagt – en je laat ook nog eens je teennagels te lang worden – vraag je om problemen.”

Maar vaker dan je denkt zijn die blauwe teennagels niet aan je schoenen te wijten en wel aan je spieren. Het kan dat je te korte kuitspieren hebt, die er niet op hun eentje in slagen om je benen en voeten naar voor te stuwen. “Dan moeten de spieren aan de voorkant van je been het overnemen en de sterkste daarvan is vastgehecht aan je grote teen. Die teen ondervindt dan meer wrijving. Dat verklaart ook waarom sommige mensen altijd bij die teen gaten in hun sokken of loopschoenen krijgen.” Klinkt je dat bekend in de oren, dan kan je het best bij de kinesist langsgaan om met oefeningen je kuitspieren te verlengen. Pas daarna kan je ze trainen om ze zelf sterker maken.

Krijg je altijd op dezelfde plaats eelt? Dan rolt je voet op een verkeerde manier af tijdens het joggen Podoloog Paul Borgions

Last van eelt?

Meer last van eelt nu je meer jogt of wandelt? Dat is ook een gevolg van de extra wrijving. Op de plek waar je huid veel wrijving ondervindt, zal ze dode huidcellen opstapelen om die wrijving op te vangen. Dat is eelt. Als je daar sporadisch meer last van hebt: geen probleem. “Die eelt kan je gewoon met een puimsteen of vijl wegwerken”, tipt Borgions.

Maar als je altijd op dezelfde plaats veel eelt hebt, dan kan dat op een groter probleem wijzen. “Op de binnenkant van je dikke teen zou bijvoorbeeld geen eelt mogen zitten. Is dat wel zo, dan rolt je voet tijdens het lopen waarschijnlijk meer op de zijkant van je teen af, terwijl dat op de onderkant van je teen zou moeten gebeuren. Daar zit een vetkussentje dat wrijving opvangt, aan de binnenkant niet.” Op diezelfde plaats kan je ook telkens weer blaren gaan ontwikkelen. Klinkt herkenbaar? Dan laat je je voeten best onderzoeken door een podoloog.

Voor- en naverzorging

Gelukkig kan je best wat kwaaltjes vermijden door je voeten goed te verzorgen voor en na het sporten. “Zorg eerst dat je teennagels goed geknipt zijn”, zegt Borgions. “Dat betekent: knip ze recht af, zorg dat je de hoekjes niet wegknipt en maak je nagels niet te kort. Als je teennagels te kort zijn, kan de huid errond over de nagel heen komen te liggen en dan groeit je nagel de huid in. Als ze te lang zijn, dan kan de nagel van je ene teen in je andere teen snijden tijdens het wandelen of lopen.”

Ten tweede: draag geschikte kousen. “Dan bedoel ik: kousen die zweet opvangen. De temperatuur in je schoenen kan immers tijdens het bewegen zo’n vier of vijf graden stijgen. Daarom is het ook belangrijk dat je je schoenen én binnenzool verlucht na het sporten, want vieze en vochtige schoenen zijn de perfecte voedingsbodem voor bacteriën en schimmels.”

Vergeet na het sporten je voeten niet te wassen en te verzorgen, vult Borgions aan. “Wassen hoeft niet per se met zeep, water volstaat. Let er daarna op dat je de holtes tussen je tenen goed afdroogt, opnieuw om schimmels en bacteriën geen kans te geven.” Als je wil, kan je je voeten uiteindelijk ook nog insmeren met een beetje vaseline. Gewoon om ervoor te zorgen dat ze zeker niet uitdrogen.

Een schoen met een stevige hiel, die alleen plooit bij de tenen, is een goede schoen. Zelfs als je hem in de Bristol kocht Podoloog Paul Borgions

Loopschoenen in een-twee-drie

En het belangrijkste voor blije voeten mogen we niet vergeten: goede loopschoenen. Om zeker te zijn dat je een kwalitatief paar koopt, tipt Borgions drie belangrijke criteria. “Ten eerste moet de hiel stevig zijn. Als je de schoen achteraan vastneemt en op de zijkanten nijpt, mag je de hiel niet kunnen indrukken. Ten tweede moet de schoen goed plooien aan de tenen. Test dat door de schoen voor- en achteraan vast te nemen en dubbel te vouwen. Ten derde moet de schoen stevig zijn in het midden. Bij de vouwtest mag hij niet plooien tussen de hiel en de tenen, anders is hij te soepel.” Als je schoen die drie tests doorstaat, kan je gerust zijn dat je een goed paar koopt. “Zelfs als je gewoon in de Bristol of Decathlon shopt.”

Heb je ondanks deftige loopschoenen en een goede verzorgingsroutine toch telkens weer last van kwaaltjes aan je voeten? “Dan is de kans groot dat het probleem dieper zit en er iets mis is met je gestel. Zeker als je merkt dat je niet alleen pijn aan je voeten, maar ook aan je knieën, heup of rug krijgt”, zegt Borgions. In dat geval is het een goed idee om je gang- en looppatroon bij een podoloog te laten checken. Die kan onderzoeken hoe je bewegingen gecorrigeerd kunnen worden, bijvoorbeeld met oefeningen bij de kinesist, schoenen die beter op je lichaam afgestemd zijn of een podologische zool.

Je vindt een podoloog in je buurt op www.podologie.com.

