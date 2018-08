Pijnlijke borsten? Dit kunnen de redenen zijn Nele Annemans

14 augustus 2018

11u01

Bron: Women's Health 0 Fit & Gezond Hoe graag we ze ook zien, af en toe kunnen onze twee beste vriendinnen knap lastig zijn, zeker als ze pijnlijk en gevoelig aanvoelen. Hoewel dat erg vervelend is, wijst het meestal op niets ernstigs. Hier ontdek je alvast vijf veelvoorkomende boosdoeners.

1. Je bent ongesteld

De meest voorkomende oorzaak van pijnlijke borsten is de verandering in je hormoonhuishouding tijdens je menstruatie. Die pijn, ook wel cyclische pijn genoemd omdat hij gelinkt is aan je menstruatiecyclus, duikt meestal op vlak na je eisprong en dus op de dag voordat je menstruatie begint en tijdens de eerste dag van je regels. De oorzaak? De daling van het oestrogeenhormoon vlak na je ovulatie. Het goede nieuws? Zodra de rode vlag gepasseerd is, is de pijn ook weer verdwenen.

2. Je was net iets té enthousiast in de sportschool

Als je de dag voordien een reeks indrukwekkende push-ups deed, hoef je niet meer verder te zoeken naar de oorzaak van je pijnlijke borsten. Je hebt niet écht pijn aan je borsten, maar wel aan je borstspieren die er net onder liggen. Gelukkig verdwijnt die pijn snel - afhankelijk van hoeveel en hoe hard je traint - en kan je hem verzachten met een pijnstiller of door er iets warms of ijs op te leggen.

3. Je draagt de foute beha

Draag je al jaren dezelfde bh-maat? Dan bezorgt je slecht passende bh je waarschijnlijk die pijnlijke borsten. Een te kleine of strakke duwt heel de dag tegen je borsten en een te grote zorgt ervoor dat je borsten te veel op en neer gaan. Hetzelfde geldt voor sportbeha's. Zeker als je van een iets grotere voorgevel voorzien bent, moet je ervoor zorgen dat hij perfect past en voldoende ondersteuning biedt. Doe je dat niet, kunnen de ligamenten eronder en je borstweefsel uittrekken wat voor heel wat narigheid kan zorgen.

4. Je hebt last van klonterige borsten

Pijnlijke of gezwollen borsten wijzen vaak op fibrocystische veranderingen waarbij er meer knobbeltjes en bultjes in de borst te voelen zijn. Je borsten kunnen er dan wat 'klonterig' uitzien, maar voor de rest is er niets meer aan de hand. De knobbeltjes verhogen je risico op borstkanker namelijk niet, maar kunnen wel groter of pijnlijker worden bij hormonale veranderingen zoals bij het begin van je menstruatie.

5. Je bent verslaafd aan je bakje troost

Als je fibrocystisch borstweefsel hebt, kan je ook gevoeliger zijn aan stimulerende middelen zoals cafeïne. Die zou immers voor meer zwelling kunnen zorgen waardoor de pijn verergert. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het minderen van koffie en thee helpt om borstpijn te verlichten.

Meestal wijzen je pijnlijke borsten dus op niets ernstigs, maar als je het zaakje niet vertrouwt, neem je het best contact op met je arts om je te laten controleren op andere aandoeningen.