Personal trainer van de sterren waarschuwt: “Frisdrank drinken is zelfs slechter dan roken” TVM

12u58

Bron: Natural News 0 Foto door Nik MacMillan op Unsplash Fit & Gezond Jillian Michaels, personal trainer van een aantal celebs en bekend van programma’s als The Biggest Loser en Losing It With Jillian, heeft een vurig pleidooi gehouden tegen frisdrank. Het is volgens de Amerikaanse zelfs slechter dan roken.

Op de Duitsers na, zijn Belgen de grootste frisdrankdrinkers van Europa. Gemiddeld drinken we iets meer dan een blikje frisdrank per dag, dat blijkt uit de meest recente cijfers van frisdrankgebruik die dateren uit 2015. In de Verenigde Staten ligt dat cijfers nog een stukje hoger, en daar moet dringend iets aan gedaan worden, aldus Jullian Michaels.

“Iedereen weet dat roken slecht is, maar frisdrank drinken is zelfs nog slechter en dat vergeten we soms,” steekt de personal trainer van wal. “Ten eerste is frisdrank erg verslavend door het hoge gehalte cafeïne en suiker, en zeker dan de combinatie van de twee. Een klein blikje kan meer dan 40 gram toegevoegde suikers bevatten, wat bijna het dubbele is van wat het WHO (World Health Organisation) als richtlijn aangeeft van dagelijks te consumeren toegevoegde suikers per dag.”

Daarnaast bevat frisdrank ook talloze chemicaliën, en we weten niet eens exact dewelke want frisdrankbedrijven onthullen zelden hun recepten. “Vast staat wel dat ze slecht zijn voor onze gezondheid én het milieu. En aangezien we niet eens exact weten wat er in de drankjes zit, ben je gewoon beter af zonder. Je komt er toch alleen maar kilo’s van bij en je riskeert er je gezondheid mee.”

Water is de oplossing

Zelf is Jillian van haar frisdrankverslaving afgeraakt door over te schakelen op bruiswater, maar ze beseft dat niet iedereen er zo makkelijk mee kan stoppen. “Het helpt om bijvoorbeeld komkommer, appelsien of citroen aan je water toe te voegen. Het geeft smaak, waardoor je het sneller als een alternatief voor frisdrank zult bekijken. Als je tijd hebt kun je nog meer fruit en groenten snijden om een soort gezonde cocktail te maken. In fruit zit ook wel suiker, maar het grote verschil is dat fruitsuikers gezond zijn en toegevoegde niet. Nog een alternatief voor frisfrank is groene thee. Dat is niet alleen lekker, het is ook nog eens een antioxidant.”

5 redenen waarom je water in plaats van frisdrank moet drinken

Nog niet helemaal overtuigd van de voordelen van water drinken? Wij sommen 5 redenen op waarom je die frisdrank stantepede moet laten staan en op water moet overschakelen.

1. Water bevat geen calorieën, een glas cola al snel 85. Enough said?

2. Je krijgt meer energie als je voldoende water drinkt en je kunt je ook beter concentreren. Dat komt omdat het ook voor onze hersenen belangrijk is dat ze gehydrateerd blijven.

3. Het houdt je huid jong. Rimpels en lijntjes zijn minder zichtbaar, en dagelijks voldoende water drinken stelt zelfs het verouderingsproces uit.

4. Het stilt je hongergevoel. Dat in combinatie met het feit dat water geen calorieën bevat, zorgt ervoor dat je zelfs afvalt van voldoende water drinken.

5. Water ruimt de gifstoffen in je lichaam op, waardoor je minder snel ziek wordt. Het is een ware boost voor je immuunsysteem.