Periodiek vasten: niet alleen goed voor de lijn, maar ook voor je hart

19 november 2019

08u09

Bron: EurekAlert 5 Fit & Gezond Over het populaire vastendieet waarbij je bepaalde periodes niet eet vloeide al heel wat inkt. Het dieet kent zowel voor- als tegenstanders, maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat patiënten met een cardiovasculaire aandoening die periodiek vasten langer leven dan patiënten die dat niet doen én hun risico op hartfalen verminderen.

Voor de studie interviewden de onderzoekers meer dan 2.000 patiënten die een hartkatheterisatie ondergingen tussen 2013 en 2015 omdat ze cardiovasculaire problemen hebben. Bij een hartkatheterisatie wordt een katheter, een lange, dunne buis, in een slagader of ader in de lies, nek of arm ingebracht die vervolgens door de bloedvaten naar het hart geleid wordt. Zo kunnen artsen het hart en de kransslagaders onderzoeken. De proefpersonen werden ook gevraagd of ze regelmatig periodiek vasten en volgden hen gedurende 4,5 jaar.

Ze ontdekten dat de patiënten die elke maand 24 uur vasten, hogere overlevingskansen hadden en minder vaak gediagnosticeerd werden met hartfalen dan degenen die niet vasten. Waarom periodiek vasten dat effect heeft, weten de onderzoekers niet precies, al hebben ze wel een vermoeden. Zo kan het zijn dat het aantal rode bloedcellen van een persoon verhoogt terwijl het natriumgehalte wordt verlaagd, die allebei het risico op een slechte hartgezondheid verminderen.

“Na ongeveer 12 uur vasten worden die mechanismen in het lichaam geactiveerd”, vertelt hoofdonderzoeker Benjamin Horne. “Als je dus elke maand 24 uur vast, train je je lichaam om die mechanismen te activeren.”

Voor toekomstige studies is het team van plan om te kijken naar de fysieke effecten van vasten op bijvoorbeeld de cholesterolwaarden en de psychologische effecten op de eetlust.

De onderzoekers raden daarentegen wel ten stelligste af aan bepaalde groepen mensen waaronder zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen, mensen die medicijnen gebruiken voor chronische ziekten of die een orgaantransplantatie hebben ondergaan om te vasten.