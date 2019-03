Per se op de snoozeknop drukken? 3 tips om beter te ontwaken Margo Verhasselt

28 maart 2019

07u43

Bron: The Independent, Tonic Vice 0 Fit & Gezond Ik weet het, jij weet het, iedereen weet het. We moeten van de snoozeknop af. Verstoorde slaap staat nu eenmaal niet gelijk aan echte rust. Als je toch écht nood hebt aan 5 minuutjes extra in de ochtend, dan doe je het best op deze manier.

Een studie uit 2014 die gepubliceerd werd in the Journal Sleep Medicine toonde aan dat mensen die vier keer wakker werden tijdens een nacht van 8 uur slaap, niet beter uitgerust waren dan mensen die maar 4 uur in totaal sliepen. “Ook al wil je terug in een diepe slaap gaan wanneer je op snooze klikt, de slaap is van een lage kwaliteit en heel licht", stelt Deirdre Conroy, klinisch directeur van het slaapprogramma aan de universiteit van Michigan.

Experts van Sleep Clinic Services, een medisch centrum in Brisbane, toonden aan dat te veel snoozen ervoor kan zorgen dat we te lang slaapdronken zijn. Slaapdronken zijn betekent evenveel als je in de war voelen als je juist wakker wordt. Normaal gezien duurt het ook maar eventjes en zou je na 15 tot 30 minuten alweer alert moeten zijn. Juist daar knelt het schoentje bij mensen die graag snoozen. Als we op de knop drukken en terug in slaap vallen, komen er hormonen vrij die je lichaam het gevoel geven dat het terug in een diepe slaap komt. Word je 10 minuten later weer wakker geschud door je wekker terwijl je eigenlijk al opnieuw in een diepe slaap gevallen was, brengt dat je hersenen en lichaam weer in de war.

Neil Robinson, slaapexpert, legt uit aan The Independent waarom snoozen een negatieve impact kan hebben op de rest van je dag: “Fris wakker worden na een volledige nacht slapen is iets waar we allemaal van dromen. Maar de meeste onder ons maken typische fouten die ervoor zorgen dat we geen goede nachtrust krijgen.”

De snoozeknop indrukken, doen we volgens hem allemaal. “Maar 10 minuten verder dommelen geeft ons lichaam het gevoel dat we opnieuw in een andere slaapcyclus terechtkomen. Als je dan wakker wordt, voel je je de rest van de dag moe.”

Zo pak je het probleem aan

Houd je ogen open

Ga op zoek naar een gulden midden weg waarbij je op snooze klikt en gewoon wakker ligt in bed. Probeer eventueel wat te stretchen om niet opnieuw terug in slaap te vallen. Als je wakker in bed ligt, ga je minder snel in de wakker-snooze-wakker-snooze valstrik trappen. Je gaat hierdoor minder slaapdronken zijn wanneer je opstaat.

Upgrade je alarm

De meeste alarmen maken je heel bruut wakker. Die brutale onverwachtheid maakt de snoozeknop vaak onweerstaanbaar. Tegenwoordig bestaan er heel wat wekkers die je wakker maken met licht en zacht geluid waardoor je veel minder abrupt uit je slaap gewekt wordt.

Onderzoek het echte probleem

Een volwassene heeft over het algemeen 7 à 8 uur slaap nodig per nacht. Vroeger onder de wol kruipen maakt opstaan vaak gemakkelijker en na een tijd creëer je zo een routine waardoor je misschien wel zonder alarm kan ontwaken. Voor goede slaapgewoontes is wat geduld nodig. “Ik raad aan om 15 minuutjes eerder naar bed te gaan tot je ontdekt wanneer je vanzelf wakker wordt op het uur wanneer je moet opstaan”, zegt Kimberly Fenn, professor psychology aan Michigan State.