Peel the love: waarom een chemische peeling beter is dan scrubben Sophie Vereycken

10 juni 2020

13u05 0 Fit & Gezond Ken je dat gevoel dat je ’s ochtends opstaat, slaapdronken naar de badkamer schuifelt, in de spiegel kijkt en ... een stralende huid ziet? Vanaf nu wel. Het enige dat je ervoor moet doen, is die scrub in de vuilnisbak gooien en overschakelen op een chemische peeling. Ready, set, glow!

Dankzij sociale media als Instagram en TikTok komen chemische peelings steeds meer onder de aandacht. Geen wonder, want de tijd dat ze gelijk stonden aan angstaanjagende taferelen van een geïrriteerde huid, rode wangen en schrale plekjes ligt gelukkig ver achter ons. Meer nog: het is de zachtste manier om dode huidcellen te verwijderen en ons velletje een handje te helpen richting een stralende teint.

Met zuur spelen

Voor velen staat exfoliëren gelijk aan scrubben. Of je het nu met een reiningsborstel, een washandje of een scrubproduct doet, het resultaat is hetzelfde: je haalt de bovenste laag dode huidcellen weg. Wie ‘scrubben’ door Google Translate haalt, krijgt ‘afschrobben’. Je schuurt als het ware de bovenste laag dode huidcellen af, waardoor die zich makkelijker kan vernieuwen. Op zich niets mis mee. Het probleem is dat de harde borstels of scrubdeeltjes de onderliggende huid kunnen beschadigen. Bovendien hebben scrubs een gelimiteerde werking: zelfs de beste scrubs – die mild genoeg zijn en de huid niet beschadigen – werken enkel aan de oppervlakte. Vaak ligt de oorzaak van een doffe teint, grauwe huid of onzuiverheden veel dieper, waar scrubs niet kunnen komen. Drie keer raden wat die diepere lagen wél kan bereiken: chemische peelings. Ook die verwijderen dode huidcellen, maar op een andere manier. Een peeling werkt met zuren: die verstoren de verbinding tussen de cellen van de bovenste huidlaag, waardoor ze zullen oplossen. Laat je dus niet afschrikken door het gebruik van zuren. Het is namelijk niet alleen een veel mildere methode, ze kunnen ook de hydratatie verbeteren, de huid zachter, soepeler én sterker maken.

Goed, allemaal aan de chemische peeling, dus! Er zijn twee soorten: alpha hydroxy acids of AHA’s, en beta hydroxy acids, of BHA’s. Beide versterken de huid, verminderen fijne lijntjes en helpen de huid in het celvernieuwingsproces. Maar welke is geschikt voor jou?

AHA: droge huid, ruwe textuur, huidveroudering en zonneschade

Deze exfoliant strijkt rimpels en fijne lijntjes glad, verhelpt een ruwe textuur en hydrateert. Ideaal voor wie worstelt met een doffe of grauwe teint, een droge huid of graag de eerste tekenen van huidveroudering tegengaat. De meest voorkomende zijn glycolzuur en melkzuur.

1. Versed, The Shortcut Overnight Facial Peel, 10,60 euro bij cultbeauty.co.uk

2. Avene, A-OXitive Nacht Peeling Crème, 34,99 euro bij de apotheek

3. Lixirskin, Night Switch PHA/AHA 10%, 24 euro bij thecoucouclub.com

4. Pixi, Glow Tonic, 11,95 euro bij Zalando

BHA: verstopte poriën, puistjes, vette huid

Omdat BHA tot diep in de poriën kan dringen, is deze exfoliant het meest geschikt voor een vette huid, of voor wie kampt met puistjes en verstopte poriën. Daarnaast hebben BHA’s ontstekingsremmende en antibacteriële eigenschappen. De enige BHA is salicylzuur.

1. Paula’s Choice, Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, 34 euro bij paulaschoice.be

2. Uncover Skincare, Exfoliant, 34,95 euro bij uncover-skincare.be

3. The Ordinary, Salicylic Acid 2% Masque, 12 euro bij theordinary.be

4. The Inkey List, Beta Hydroxy Acid, 14,95 euro bij boozyshop.nl

Hoe gebruik je het?

Een chemische peeling breng je altijd aan na je gezichtsreiniger (en optioneel: toner). Hoe vaak je precies moet exfoliëren, hangt wat van je huid af. Voor de één is twee keer per week voldoende, de ander doet het liever dagelijks. Het is een beetje experimenteren geblazen, maar bouw altijd geleidelijk aan op. Begin met één keer per week, na verloop van tijd kan je de frequentie verhogen.