Pascale Naessens onthult nieuw boek dat ze maakte tijdens de lockdown: "Mijn creatiefste recepten tot nu toe" Stéphanie Verzelen

15 juli 2020

13u31 0 Fit & Gezond Vlaanderens koningin van de gezonde keuken alias Pascale Naessens heeft een nieuw boek klaar. Op haar Instagram onthulde ze net de cover. De titel? ‘Echt eten’. De bedoeling? Onszelf ‘sterker, gezonder en gelukkiger’ maken met wat we op ons bord leggen. En daar bedacht Naessens tijdens de lockdown nieuwe, pure gerechten voor.

Beetje bij beetje onthulde Pascale Naessens deze ochtend de cover van haar nieuwe boek ‘Echt Eten’ op Instagram. Elk nieuw blokje vergezelde ze van een quote. “Gezellig koken en zorgen voor je gezondheid gaat hand in hand”, schrijft ze, en ook: “goed leven begint met goed eten” en “genieten komt voor mij op de eerste plaats.”

‘Echt Eten’ belooft dus weer Pascale pur sang te worden: pagina’s vol gezonde gerechten, niet moeilijk en niet smaakloos. Dit jaar viert la Naessens ook haar tiende verjaardag als auteur, dus dit boek vormt zo'n beetje het hoogtepunt van haar feestjaar en zal daarom in een extra feestelijke lay-out steken. Al stralen de beelden die we in primeur toegestuurd kregen, vooral ook bakken gezelligheid uit.

De lockdown maakte creatief

Ze creëerde de recepten voor het boek – die ze nu nog geheim wil houden – in volle lockdown, vertelt ze ons. “Ik kon dus niet vrij gaan shoppen, ook niet voor de styling. Maar juist door die beperking is het een heel creatief boek geworden. Misschien is dit wel het meest persoonlijke boek”, zegt ze. “Ook alle keramiek in het boek heb ik eigenhandig gedraaid.” Alle vijfenzeventig recepten beloven lowcarb en eenvoudig te zijn, met veel desserten in de mix. En daar krijg je ook een pak lifestyle-ideeën, tips voor mooi en romantisch tafelen en informatie over voeding en gezondheid bij.

‘Echt Eten’ ligt in de winkel vanaf 28 augustus. In tussentijd bereidt Pascale zich voor op de Puur & Lichter challenge 2.0 die ze samen met onze krant aangaat. Tussen 24 augustus en 2 september zal ze opnieuw tien dagen lang tips en adviezen met ons delen om gezond en ‘echt’ te eten.

