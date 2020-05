Pascale Naessens brengt boek uit over het ketodieet, maar hoe (on)gezond is dat? Diëtiste Sanne Mouha legt uit

Fit & Gezond Het is ondertussen al tien jaar geleden dat Pascale Naessens zich ontpopte tot auteur van kookboeken met gezonde recepten. Via haar nieuwe boek ‘Ketokuur. Een nieuw leven in 14 dagen’ laat ze haar fans nu kennismaken met het ketogeen dieet. “Het is in Amerika hét nummer 1-dieet, simpelweg omdat het werkt”, vertelt ze daar deze week over in Story. Maar is het dieet ook zijn hype waard? Diëtiste Sanne Mouha geeft uitleg.

“Je hebt geen honger, je kan lekker eten, je voelt je energiek en toch val je af”, vertelt Pascale Naessens lovend over het ketodieet. Maar wat houdt het wonderdieet en de zogenaamde ketose waarin je belandt ook alweer in? “Ketose is het resultaat van vetverbranding. Ons lichaam heeft koolhydraten (suikers) nodig als brandstof, maar ieder van ons heeft ook een back-up in de vorm van vetzuren. Bij de verbranding van die vetzuren komen ketonen vrij. Bij het ketodieet eet je heel weinig tot geen koolhydraten, dus verbrandt je lichaam de opgeslagen vetzuren in de plaats. Om het gebrek aan koolhydraten te compenseren en je toch verzadigd te voelen mag je veel gezonde vetten en eiwitten eten. Zo krijg je energie”, vertelt diëtiste Sanne Mouha.

Dat heeft een groot voordeel volgens Mouha. “Normaal gezien gebruikt je lichaam eerst koolhydraten als brandstof. Worden die geschrapt, haalt je lichaam energie uit je spieren en vetten. Maar bij het ketodieet word je aangespoord ook voldoende eiwitten te eten, waardoor je geen spieren verliest maar alleen vet. Daardoor kan je ook op korte tijd heel wat overtollige kilo’s verliezen. Tenminste als je minder calorieën eet dan je verbruikt. Dat blijft immers de enige manier om te vermageren.”

Geen honger

In tegenstelling tot sommige andere diëten heb je bij het ketodieet ook geen last van honger vertelt de diëtiste. “De meeste mensen hebben de eerste twee dagen nog honger, maar daarna verdwijnt die.” Dat heeft volgens de diëtiste twee redenen. “Enerzijds door de hoge dosis eiwitten en vetten. Die verteren immers allebei veel trager dan koolhydraten waardoor je je langer voldoen voelt. Anderzijds komt je lichaam in een ander type verbranding terecht, waardoor je honger ook wat wegebt.”

Ook je trek in zoet neemt af. “Bij het ketodieet schrap je zoveel mogelijk koolhydraten en dus ook alle zoetigheden zoals chocolade, snoep en koekjes. En hoe minder zoet je eet, hoe minder je trek in zoet zal worden. Je smaak en je lichaam passen zich immers razendsnel aan. Zo zal je zin in zoet al na twee dagen verminderen.”

Dat je bloedsuikerspiegel er stabieler door blijft - vaak beweerd wordt - klopt dan weer niet helemaal volgens de diëtiste. “Bij diabetespatiënten loopt er iets mis met de opname van insuline. Zodra zij koolhydraten eten, schiet hun bloedsuikerspiegel de hoogte in. Stoppen ze met het consumeren van koolhydraten, dan krijg je natuurlijk ook geen pieken meer. Maar bij gezonde mensen maakt het lichaam meteen insuline aan zodra je iets met koolhydraten eet. Daardoor zullen er ook geen gigantische pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel zijn en is het effect dus ook gering zodra je overschakelt op het ketodieet. Daarnaast moeten mensen die lijden aan diabetes en het ketodieet willen volgen, altijd eerst overleggen met hun arts. Een te lage bloedsuikerspiegel kan immers erg gevaarlijke en zelfs een coma tot gevolg hebben.”

Wie zich waagt aan het ketodieet zal zich snel fitter en energieker voelen

Volgens veel aanhangers geeft het dieet je ook tonnen energie. Dat beaamt de diëtiste. “Wie zich waagt aan het ketodieet zal zich meestal snel fitter en energieker voelen. Maar dat geldt voor iedereen die aan een nieuw dieet begint. Je gaat immers gezonder eten én je bent er mee bezig, waardoor je je instant energieker voelt.”

Ongezond op lange termijn

Toch raadt Mouha het dieet op lange termijn af. “Het ketodieet blijft een erg streng dieet. Zo mag je bijvoorbeeld bepaalde fruitsoorten, graansoorten zoals brood, quinoa, rijst en pasta, aardappelen en peulvruchten niet eten door het hoge aantal koolhydraten. Maar je lichaam heeft koolhydraten en vezels en dus ook fruit en volkoren granen nodig. Er wordt momenteel nog veel onderzoek gedaan naar het ketodieet en de gevolgen op lange termijn. Momenteel kan je dus nog niet met honderd procent zekerheid zeggen of het al dan niet gezond is. Gebruik je je logisch verstand, dan weet je dat verschillende voedingsstoffen mist en het dus waarschijnlijk geen goed idee is om het dieet een langere tijd te volgen.”

Op korte termijn kan het volgens haar dan weer geen kwaad om het ketodieet te volgen. “Het ketodieet is geen ongezond dieet om een korte tijd te volgen. Zo raad ik meestal aan om er maximaal acht weken mee aan de slag te gaan. Die periode is net lang genoeg om vol te houden, je smaak en eetgewoontes te veranderen en je maagvolume te verkleinen. Het kan dus ook geen kwaad om het zoals in Pascale Naessens’ boek, veertien dagen te volgen.”

Conclusie? “Het ketodieet is een vrij gezonde manier om op korte termijn overgewicht kwijt te raken, maar niet langer dan acht weken aan één stuk. Hou er rekening mee dat de kilo’s na een crashdieet vaak dubbel zo snel terugkomen, zeker als je achteraf in je ongezonde gewoontes hervalt. Ik zou dit dieet daarom alleen aanraden aan mensen die van plan zijn om hun manier van eten te veranderen. Het snelle verlies van die eerste kilo’s zorgt ervoor dat je gemotiveerd raakt, en in die paar weken kick je af van suikers. Je lichaam wordt als het ware gereset, zodat je daarna kan starten met een echt gezond eetpatroon, inclusief koolhydraten.”

Ketokuur. Een nieuw leven in 14 dagen, Pascale Naessens (Lannoo, 25,99 euro).

