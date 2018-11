Overeet jij je ook altijd? Dit is wat je eraan kan doen Nele Annemans

08 november 2018

08u38

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Iedereen knabbelt weleens op een heerlijk stukje chocolade, een paar chips of van een lekkere slagroomtaart. Daar is op zich niets mis mee. Maar weet jij van geen ophouden en schrok je meestal meteen een hele doos of reep naar binnen? Misschien moet je dan wel meer bitters op het menu zetten.

Overeten zorgt ervoor dat je spijsvertering minder vlot verloopt. En als je dag na dag loopt te snakken met ongezonde tussendoortjes die veel geraffineerde koolhydraten bevatten zoals granenrepen of koekjes, zelfs als het zogenaamd ‘gezonde’ koekjes zijn, zal je bloedsuiker onstabiel worden.

Als je last hebt van overeten, eetbuien, ‘geeuwhonger’ of een schommelende of te hoge bloedsuiker dan is een bittere smaak vaak de missing link. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat bitters via de bittere smaakreceptoren de entero-endocriene cellen prikkelen. Dat zijn cellen die zich in de wand van je maag-darmstelsel bevinden en hormonen afscheiden. Als je die cellen stimuleert (en dus bitters voor of tijdens je maaltijd gebruikt), worden bepaalde hormonen die je honger- en verzadigingsgevoel beïnvloeden, gereguleerd. Aan het einde van de rit zal je daardoor minder calorieën binnengekregen hebben. Je bent immers sneller verzadigd en eet dus minder. Een onderzoek uit Napels dat mensen in twee groepen verdeelde - de ene groep nam bitters, de andere niet - en voor een ‘zoveel je op kan’-buffet plaatste, bevestigde dat de groep die bitters had genomen zo’n dertig procent minder at dan de groep die geen bitters had genomen.

Alsof dat nog niet genoeg is, zal je lichaam door datzelfde proces ook nog eens makkelijker koolhydraten kunnen verwerken. Als je bitter proeft, verhindert dat immers dat je bloedsuiker na een maaltijd te sterk gaat pieken. Professor Cedrick Dotson deed uitvoerig onderzoek naar de bittere smaakreceptoren aan de universiteit van Florida en stelde vast dat mensen die regelmatig bitter proeven, een stabielere bloedsuiker hebben. Dat komt omdat bitters helpen om suikers uit het bloed te verwijderen en op te slaan in je lever en spieren. Je insulinegevoeligheid neemt door de bittere smaak toe, en dat is een goeie zaak. Het stimuleren van de bitterreceptoren zou volgens professor Dotson zelfs een mogelijke oplossing kunnen zijn voor het metaboolsyndroom, een stofwisselingsaandoening die gekenmerkt wordt door een verstoorde cholesterol- en bloedsuikerspiegel en overgewicht. En dat is niet niks, aangezien dat syndroom gemiddeld veertig procent van onze westerse bevolking treft en het risico op het krijgen van een hartaanval of beroerte met maar liefst een factor zestien doet stijgen. Momenteel onderzoekt Dotson of bitters een remedie zouden kunnen zijn tegen type 2 diabetes.

Het gebrek aan bitter is waarschijnlijk ook een belangrijke oorzaak van het feit dat zoveel mensen zich overeten aan en last hebben met het verwerken van koolhydraten. Wil je niet meer terechtkomen in de vicieuze cirkel en wil je de vermoeidheid die gepaard gaat met zo’n post-te-veel-koolhydratencoma vermijden? Dan kan een koffielepel bitters voor (en eventueel ook na) elke maaltijd je helpen.

Langzaamaan bittere groenten zoals andijvie, groenlof, radicchio en witloof, maar ook rucola, broccoli, boerenkool, spruitjes, artisjok en asperges en kruiden zoals kamille, lavendel, paardenbloem, salie, rozemarijn en verbena in je gerechten verwerken is dus de oplossing. Ook sinaasappelzeste bevat bitters.

Meer weten? ‘SuperBUIKgevoel’, Anntje Peeters (WPG Uitgevers, € 24,99).

Bron: goedgevoel.be

Lees ook:

Weg met stresskilo’s: dankzij dit driestappenplan perk je emotionele eetbuien in



Hoe slecht is het om af en toe een vreetbui te hebben?



Stiekem eten als niemand kijkt: kamp jij met eetbuien?