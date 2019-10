Overeet jij je altijd? Deze diëtiste legt uit hoe dat komt Nele Annemans

13u51 2 Fit & Gezond Ook altijd het gevoel dat jij - in tegenstelling tot je wederhelft of collega’s - dat dessertje altijd nog prima naar binnen kan spelen of die extra schep op je bord nooit eentje te veel is? Diëtiste Vivian Janssens legt uit waarom sommige mensen geen verzadigingsgevoel ervaren en zich altijd overeten.

Allereerst spelen je maag en darmen een rol bij je verzadigingsgevoel volgens Janssens. “Maag en darmen sturen een signaal naar de hersenen als je genoeg gegeten hebt.” Dat signaal heeft echter wel even nodig voor het aankomt. “Verzadiging voel je vaak niet meteen. Honger en verzadiging worden hormonaal maar ook psychologisch gestuurd. Iedereen ervaart het ook anders en de verzadiging hangt ook af van wat je eet. Vezels en eiwitten verzadigen bijvoorbeeld veel beter dan enkelvoudige, snelle suikers.”

Janssens wijst ook op het gevaar van overeten. “Veel mensen eten tot ze niet meer kunnen, maar dat is erg ongezond. Ze beseffen dat vaak wel, maar toch hebben ze geen rem, psychologisch en/of fysiek. Toch is het belangrijk om niet pas te stoppen als je niet meer kunt. Dat doe je door je lichaam opnieuw en stap voor stap kleinere, of beter gezegd normale porties te laten eten. Je lichaam is slim en kan zich goed aanpassen.” Daarbij is het belangrijk om langzaam te eten, je voedsel goed te kauwen en bewust te eten volgens de diëtiste. “Afleiding bij het eten zorgt ervoor dat je later weer sneller honger hebt omdat je hersenen niet voldoende hebben geregistreerd dat je aan het eten bent. Dus: dag laptop, dag gsm, dag tv, dag boek. Geniet met aandacht van je voedsel en registreer actief smaken en texturen. Vermijd de hap-slik-weg-volgende-hap-methode.”

Volgens Janssens zijn er ook veel mensen die niet doorhebben dat ze te veel eten, omdat ze nooit veel in één keer eten maar de hele dag door. “Dat noemen we grazen. Niet alleen omdat je daar vet als een koe van wordt, maar omdat je domweg vaak niet beseft wat je allemaal in je mond stopt en daar dan ook niet van geniet. Bovendien kennen je maag en darmen op die manier nooit rust. Als je alles op zo’n dag eens zou optellen, dan zou je hard schrikken van de hoeveelheid. Dat heeft natuurlijk ook veel met je gewoontes te maken.”

Veel te zoet

Daarnaast is het bepalend wat je eet. “Ik hoor mensen vaak zeggen, nadat ze hun eetgewoontes een tijdje veranderd hebben: ‘Ik zou het nu gewoon niet meer op kunnen’, ‘Het smaakte me gewoon niet meer’, ‘Vroeger vond ik dat lekker, maar nu niet meer. Het smaakt nu veel te zoet.’ Niet alleen je hersenen leren immers een andere gewoonte, maar ook je smaak en je andere zintuigen. Zelfs je organen en je darmen doen dat. Wie veel snoept, creëert ook een lichaam dat verlangt naar snoep. Snoep je nooit, dan zal je er ook niet naar hunkeren. Geniet mag af en toe, maar het mag geen obsessie of een automatische piloot worden”, aldus de diëtiste.

Janssens zegt dat veel mensen zich ook forceren om meer te eten dan ze echt willen. “Restjes laten we niet makkelijk liggen omdat we dat anders onbeleefd vinden, en de gastheer of gastvrouw dan weleens zou kunnen denken dat je het niet lekker vond. Die extra paar happen prop je er dus nog in, en als je dat vaak doet gaat je maag verlangen naar die grotere hoeveelheid.”

Het is dus belangrijk om je porties aan te passen volgens de diëtiste. “De belangrijkste basisregel om kleinere porties te eten is langzaam en bewust eten. Dat kan je bijvoorbeeld doen door bij elke hap je bestek neer te leggen, kleinere borden te gebruiken en als laatste op te scheppen. In het begin zal het wennen zijn, maar na een paar weken zal je lichaam het gewoon zijn om het met kleinere porties te doen.”

Meer weten? ‘De dieetbijl begraven’, Vivian Janssens (Het Boekenschap, € 22,50).