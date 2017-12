Overdag een slaatje, 's avonds een zak chips: hoe het komt dat zelfbeheersing 's avonds moeilijker lijkt ND

Bron: Daily Mail 20 thinkstock Fit & Gezond 's Ochtends havermout met fruit, 's middags een bescheiden slaatje en 's avonds een gezonde maaltijd met veel groenten. Goed bezig, prijs je jezelf, tot de avond uitbreekt en die zak chips of pak koekjes er toch nog integraal aan gaan. Hoe komt het dat het 's avonds nog moeilijker is om gezonde voornemens vol te houden?

Of het nu een glas wijn of een kom ijs is, het principe van die avondlijke trek is hetzelfde: na een hele dag waarop je jezelf probeert te beheersen om gezonde keuzes te maken, zwicht je op het laatste nippertje nog. Wetenschappers suggereren nu dat het - helaas - effectief met onze eigen wilskracht te maken heeft. Hun hypothese klinkt dat onze voorraad zelfbeheersing tegen de avond stilaan is opgebruikt, waardoor we alsnog zwichten voor die ongezonde snack.

"Ego-depletion"

Met behulp van experiment waarbij proefpersonen veel zelfbeheersing in de strijd moesten gooien, komen wetenschappers van de University of Texas A&M University tot die conclusie. Volgens de onderzoekers is het het "duidelijkste bewijs tot hier toe" dat dit fenomeen - ego-depletion in het Engels - ertoe leidt dat we tegen de avond niet meer in staat zijn om onszelf te beheersen. Je hebt maar een beperkte voorraad zelfbeheersing per dag, klinkt het. Wie zichzelf veel ontzegt, heeft tegen de avond niet veel meer over.

Af en toe snoepen mag

"Ego-depletion" is geen nieuw fenomeen, en zorgt al langere tijd voor discussies binnen de psychologie. Waar de ene wetenschappers erg overtuigd zijn van het effect, spreken anderen van een mythe. Wat de oorzaak ook moge zijn van jouw late avondsnack: voel jezelf ook niet te schuldig, zolang je er niet dagelijks mee kampt. Af en toe snoepen mag en wie het zichzelf nu en dan toestaat, vermijd daarmee ongecontroleerde eetbuien op een moment van verloren zelfbeheersing. Geniet af en toe bewust van iets ongezonds, of hanteer bijvoorbeeld de 80/20 regel, die klinkt dat je 20% van je voedingspatroon mag reserveren voor zondigmomentjes.