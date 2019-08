Ouderen letten best op hun gewicht om kans op dementie te beperken FT

29 augustus 2019

00u00 0 Fit & Gezond Wie ook op latere leeftijd helder van geest wil blijven, zorgt er maar beter voor dat hij of zij geen overgewicht heeft. Dat is de conclusie van onderzoekers van het Nederlandse Radboudumc op basis van hersenonderzoek bij ouderen met overgewicht.

Met behulp van MRI-scans werden de hersenen van 500 proefpersonen negen jaar geleden een eerste keer in kaart gebracht. Nu kon worden aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen een hoger lichaamsgewicht en minder witte stof in de hersenen - meer bepaald in de hippocampus - wat in relatie staat met de ontwikkeling van dementie. "Veel vet rondom de buik is gerelateerd aan een versnelde achteruitgang in de hoeveelheid witte stof in de hersenen wat het risico op dementie doet toenemen", zegt onderzoekster Ilse Arnoldussen. "Het idee heerst dat het niet meer zo'n zin heeft om af te vallen eenmaal je ouder bent, maar dat klopt dus niet." (FT)