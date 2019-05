Exclusief voor abonnees Ouder worden we allemaal, maar hoe kunnen we dat proces afremmen? “Straks meer jaren zonder kwalen” Caroline De Ruyck

Bron: Content redactie 2 Fit & Gezond Het eeuwige leven zit er voor ons niet in. Maar in de strijd tegen veroudering realiseren wetenschappers intussen wél spannende doorbraken. Hét grote nieuws: de anti-agingtherapieën die ze de voorbije jaren uitdokterden, lijken niet alleen bij wormen en muizen aan te slaan, maar ook bij mensen. Vooral medicijnen die onze ‘zombiecellen’ opruimen en diëten nabootsen, zouden ons straks wel eens veel langer gezond kunnen houden.

Het verouderingsproces start eigenlijk al verrassend vroeg, zegt bioloog Bart Braeckman van de UGent. Een kwestie van biologie en evolutie: vanaf pakweg ons twintigste hebben we ons — in theorie — kunnen voortplanten en ons DNA kunnen doorgeven. “Op de essentiële ouderzorg na, is wat we daarna nog doen niet meer zo belangrijk voor de instandhouding van onze soort. De natuur heeft ons dus niet voorzien van een knop die onze ontwikkeling en geslachtsrijping stopzet. Precies door het ongecontroleerd voortlopen van die programma’s ontstaan verouderingsgerelateerde ziekten.”

